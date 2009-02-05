خدمت رسانی به روستاها در طول انقلاب قابل توجه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالسلام کریمی صبح امروز در جمع اهالی روستای کرفتو اظهار داشت: توجه بیشتر به روستاها در عمر 30 ساله انقلاب اسلامی ایران در استان کردستان و سایر مناطق کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خدمت رسانی به روستاهای کشور فراموش شده و مردم روستانشین با مشکلات مختلفی مواجه بودند.

فرماندار شهرستان دیواندره عنوان کرد: امروز اکثر روستاهای استان و شهرستان دیواندره از تمامی امکاناتی که در شهرها وجود دارد استفاده و همچنان تلاش برای خدمت هر چه بیشتر به این عزیزان ادامه دارد.

کریمی با اشاره به آغاز دوره چهارم عمر انقلاب اسلامی ایران این مقطع زمانی را دوره تثبیت و تکامل انقلاب دانست و افزود: باید با کوشش بیشتر و حضور مستمر مردم در تمامی برنامه ها و رویدادها برای دستیابی به این مهم تلاش نمائیم.

وی در ادامه به افتتاح 16 طرح مخابراتی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: این تعداد طرح مخابراتی شامل واگذاری شماره تلفن به روستاها، نصب فرستنده های تلفن همراه، تقویت شبکه تلفن ثابت و سیار بوده که برای افتتاح آنها مبلغ پنج میلیارد و 380 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین در ادامه برنامه های ششمین روز دهه مبارک فجر در شهرستان دیواندره بلوار امام شافعی شهر زرینه نیز به بهره برداری رسید.

عملیات اجرایی این طرح از سال گذشته آغاز و برای تکمیل و افتتاح آن مبلغ پنج میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار دیواندره در مورد افتتاح این طرح عنوان کرد: با بهره برداری از بلوار امام شافعی شهر زرینه ضمن برطرف شدن نقاط حادثه خیز محور سقز - سنندج، باعث تسریع در روند عبور و مرور وسایل نقلیه از این مسیر خواهد شد.