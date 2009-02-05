پروژه های عمرانی دهه فجر امسال در اراک 32 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حسن آصفری ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهر اراک افزود: این پروژه ها در بخشهای عمرانی، آموزشی، گازرسانی و آبرسانی با اعتبار 472 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در راستای تاکیدات دولت مبنی بر اشتغالزایی 36 میلیارد تومان سهم شهرستان اراک برای بنگاه های زودبازده اقتصادی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این اعتبار در کارگروه اشتغال مصوب شده و همچنین به تصویب بانکهای عامل نیز رسیده است.

آصفری با تاکید بر اینکه بنگاه‌های زودبازده یکی از عوامل موثر در ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور است اضافه کرد: در سال گذشته تعداد بسیاری از طرح‌هایی که مورد تصویب بانک‌های عامل قرار گرفته بود، به دلیل کمبود اعتبار به بهره‌برداری نرسیدند.

کلنگ زنی خانه مهر و بازنشستگان اراک، افتتاح مدرسه 12 کلاسه شاهد، افتتاح ساختمان پست حاجی آباد، افتتاح فاز سه شرکت فولاد افشان، احداث مسکن روستایی شهری و توسعه طرح اراک تک سوز از جمله پروژه های آماده بهره برداری است.