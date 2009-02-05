نشست 1+5 در برلین و سایه سنگین مواضع متناقض دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، آلمان امروز میزبان نمایندگان آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین است تا به اتفاق نماینده ژرمنها، مذاکراتی را در قالب کشورهای 1+5 برای بررسی آخرین تحولات برنامه صلح آمیز هسته ای ایران انجام داده و در صورت امکان راهکار جدید را برای تعامل با ایران بیایند.

این نشست در حالی برگزاری می شود که دولت جدید آمریکا در روزهایی که از عمر آن می گذرد رفتار متناقضی را در برابر ایران نشان داده و همین موضوع باعث شده تا نتیجه نشست امروز چندان مشخص نباشد.

"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا از یک سو در مصاحبه های خود پیشنهاد مذاکره با ایران را داده و دست یاری به سوی تهران دراز می کند اما از سوی دیگر دست به تحریم شرکتهای ایرانی و یا شرکتهای طرف قرار داد با ایران می زند.

از سوی دیگر "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در کنفرانسی خبری به همراه همتای انگلیسی خود گفت : ما به ایران به عنوان یک چالش نگاه می کنیم و به طور جدی در حال بررسی مشترک مسائل مربوط به این کشور با وزارت امور خارجه انگلیس هستیم.

اما "ریچارد هاس" رئیس شورای روابط خارجی آمریکا گفتگوی مستقیم واشنگتن با تهران را تنها راه حل موضوع هسته ای ایران دانست.

در این میان در روزهای گذشته شایعاتی درباره گفتگوی مقامات ایرانی و آمریکایی در اروپا توسط رسانه های غربی و برخی رسانه های عربی منتشر شد هر چند که این شایعات از سوی ایران رد شد و آمریکا نیز هنوز واکنشی را نسبت به آن نشان نداده اما انتشار همین میزان شایعات هم می تواند بر روی مذاکرات امروز آلمان تاثیر گذار باشد.

این در حالی است که در روزهای گذشته "محمد البراداعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تنها مرجع قانونی رسیدگی کننده به فعالیت هسته ای ایران، تمامی سیاستهای قبلی امریکا در برابر ایران را اشتباه خوانده و خواستار اتخاذ رویکرد جدید همراه با مذاکره بدون پیش شرط با تهران شده است.

اما نکته دیگر آنکه صهیونیستها نیز با نزدیک شدن به نشست امروزآلمان فعالیتهای ضد ایرانی خود را افزایش داده و ادعاهای بی پایه و اساس قبلی خود علیه برنامه صلح آمیز هسته ای تهران را تکرار کرده اند تا بدین صورت بتوانند در آستانه نشست آلمان جوی منفی را درباره ایران بوجود بیاورند.

اما گذشته از این مسائل، نشست پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان امروز در شرایطی برگزار می شود که قدرتهای غربی هنوز در شوک خبر موفقیت روز گذشته ایران به سر می برند.

به گزارش مهر، بدون شک در نشست امروز آلمان مهمترین مسئله مورد بحث توانایی جدید ایران در زمینه هوا و فضا خواهد بود و شواهد امر حکایت از آن دارد که این موفقیت ایران موجب خشم غرب شده و احتمال دارد تا همین مسئله موجب همگرایی بیشتر آنها در برابر ایران شود.

بر همین اساس، آمریکا به دنبال آن است تا کشورهای اروپایی را به افزایش فشارها بر ایران متقاعد کند از همین رو برخی از کارشناسان معتقدند که موفقیت اخیر ایران می تواند فشارها بر تهران را افزایش دهد.

اما نکته ای که نباید آن را فراموش کرد این مسئله است که آمریکا در این مورد هنوز به توافقی با کشورهای دیگر دست نیافته و از همین رو به احتمال زیاد نشست امروز صرف پرداختن به این خواسته آمریکا می شود.

نکته مهم دیگر آنکه نباید موضع روسیه و چین را در این میان فراموش شود. این دو کشور منتظر روشن شدن سیاست خارجی آتی امریکا هستند و از آنجا که هنوز دولت اوباما سرگرم ارزیابی و تنظیم برنامه های خود است و تا قطعی شدن سیاستهای واشنگتن در قبال کشورهای دیگر زمان باقی مانده، بدون شک نمایندگان پکن و مسکو در نشست امروز نظر قطعی خود را ابراز نخواهند کرد و خلاصه آنکه نشست امروز صرف هماهنگی این شش کشور خواهد شد و یافتن راه کار جدید در برابر ایران به نشستهای بعد موکول می شود.