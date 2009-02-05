اجرای مهمترین پروژه های سدسازی آذربایجان شرقی توسط کارشناسان سپاه

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سردار سرتیپ پاسدار محمدتقی اوصانلو پیش از ظهر امروز در آئین افتتاح حوزه شهید باکری و پایگاه شهید محمدی بناب افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایط حاضر با وجود تحریمات مختلف علاوه بر حفظ آمادگی دفاعی خود در سطح بالا، در تمامی عرصه ها صاحب حضوری فعال است به طوری که بزرگترین شرکت سازنده عمرانی نه تنها در سطح کشور که در سطح منطقه محسوب می شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه های بزرگ از سوی سپاه اظهار داشت: تنها در استان آذربایجان شرقی دو میلیارد و 300 میلیون متر مکعب ظرفیت آبگیری سد در حال احداث توسط سپاه انجام می شود.

سردار اصانلو تصریح کرد: سپاه برای کارهای داخلی و امنیتی تشکیل یافته بود، اما به تدریج در طول 8 سال دفاع مقدس تکامل یافت و به نیرویی تاثیرگذار در منطقه تبدیل شده است.

فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای انقلاب در عرصه بین الملل عنوان کرد: بعد از جنگ لبنان و غزه مقامات اسرائیل معنای واقعی صدور انقلاب را فهمیدند.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران به اقصی نقاط دنیا صادر شده بطوریکه در جای جای دنیا این انقلاب را می شناسند و امکان جلوگیری از این تفکر وجود ندارد.

اوصانلو با بیان اینکه مقاومت مردم ایران در برابر استکبار طی 30 سال گذشته بهترین درس پیروزی برای مظلومان جهان بود اضافه کرد: بر اساس همین درس مقاومت بود که دلاوران مقاوم غزه در طول جنگ 23 روزه تلفات و خسارات زیادی به اسرائیلی ها وارد کرده و بیش از 270 سرباز و فرمانده آنها را به هلاکت رساندند هرچند که به دلیل ایجاد فضای امنیتی شدید مانع اعلام این آمار شده اند.

وی رهبران مصر و عربستان را مزدور خواند و اظهار داشت: سران بی عرضه برخی کشورهای عرب در برابر عکس العمل مردم خودشان نیز بهت زده هستند چرا که بیداری مردم این کشورها ناشی از عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی ایران به جهان است.

فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی با تبریک ایام ا.. دهه فجر اظهار داشت: مهمترین دستاور انقلاب اسلامی ایران خود این انقلاب است که به تمامی جهان صادر می شود.

وی افزود: نگهداری و حفظ دستاوردهای انقلاب به سپاه و بسیج سپرده شده است و به رغم این که تمام دنیا تلاش می کرد تا مانع پیروزی انقلاب شود، این نهضت به وقوع پیوست.

اصانلو یادآور شد: جنگ علیه ایران عملاً از فروردین 59 شروع شده بود و امام خمینی (ره) نیز 9 ماه قبل از شروع رسمی جنگ در شهریور همان سال دستور تشکیل بسیج را صادر نمودند که این امر حاکی از درایت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و عمق دید و آینده‌نگری ایشان داشت.

اوصانلو در پایان با تقدیر از پدر دو شهید که زمین حوزه شهید باکری را اهدا نموده است از افتتاح همزمان 140 پایگاه مقاومت در سطح استان آذربایجان شرقی به طور نمادین در این مراسم خبر داد.

پروژه حوزه شهید باکری و پایگاه شهید محمدی در فضایی به مساحت عرصه 491 متر مربع و اعیان 912 متر مربع در دو طبقه احداث شده است که طبقه همکف اداری و تجاری می باشد و طبقه اول آن حوزه شهید باکری است.

واقف زمین این پروژه حاج محرم محمدی پدر دو شهید داود و بهرام محمدی است که در سال 1363 اهدا شده است و با نظارت مهندسی سپاه عاشورا عملیات ساخت آن از 5 شهریور ماه 86 آغاز شده بود که هزینه کلی این پروژه 270 میلیون تومان برآورد شده است و با نظارت و همکاری مهندسی سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی در هر متر مربع این ساختمان صرفه جویی 55 هزار تومانی صورت پذیرفته است.

در این آیین همچنین پایگاه باب الحوایج در زمینی به وسعت 50 متر مربع و اعتباری بالغ بر سه و نیم میلیون تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که تاریخ شروع احداث آن 14 خرداد 87 بود.