تولید روبات شبه انسان با قابلیت تکامل

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان انگلیسی موفق به ابداع روباتی شده اند که می تواند راه رفتن را به خود آموزش داده و سیر تکامل جانوران را شبیه سازی کند. این دستگاه بی جان حتی هنگامی که عضوی جدید به آن افزوده می شود با آن عضو انطباق پیدا می کند.

به گفته دانشمندان فرایند تکامل جانداران از آبزی به چهارپا میلیونها سال به طول انجامید در حالیکه این روبات تنها در عرض چند ساعت قادر به انجام این روند است. به طوریکه نرم افزار موجود بر روی این روبات همزمان با گسترش فیزیکی و افزایش قطعات اتصال یافته به روبات به صورت خودکار گسترده تر و پیچیده تر می شود.

به گفته دکتر کریستوفر مک لئود یکی از مهندسان روباتیک دانشگاه رابرت گوردون ساخت یک روبات بسیار پیچیده و شبه انسانی که از رفتارها و حسگرهای بسیار متنوع و پیچیده ای برخوردار است، نیازمند ایجاد توانایی انطباق و رشد طی زمان در این دستگاه ها است، درست مانند آنچه جانداران در طول زمان انجام می دهند.

وی به همراه گروهش از یک روبات کوچک در ابعاد یک کتاب جیبی که به دو پای قابل چرخش تا زاویه 180 درجه مجهز بود در تولید این روبات قابل انطباق استفاده کردند. سپس به این روبات سیستم های متعددی افزوده شد که با افزوده شدن هر یک، نرم افزار آن نیز نسبت به این تجهیزات گسترش یافت.

بر اساس گزارش تلگراف، به گفته دکتر کریستوفر مک لئود طی تکامل یک موجود زنده مغز نیز به صورت دائم در حال رشد و تکامل بوده و با ایجاد هر حس و یا عضو جدید در جاندار گسترش و تغییر می یابد به همین دلیل روباتی که توسط وی طراحی و تولید شده است نیز با هر تغییر خوشه نرونی جدیدی را به منظور انطباق با تغییرات جدید بدن خود اختصاص می دهد.