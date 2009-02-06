به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب بیزنس، بر اساس توصیه وزارت آموزش و پرورش عراق در این درس اصول حقوق بشر تدریس می شود.
ولید حسین مدیر ارتباطات وزارت آموزش و پرورش این کشور اظهار داشت: بخش جدید سعی در تضمین ارتقا و توسعه حقوق بشر در شیوه درسی دارد تا به واسطه آن اطلاع رسانی و آگاهی دهی نسبت به آن در میان دانش آموزان افزایش یابد.
این اقدام در راستای تحکیم و تثبیت فرهنگ حقوق بشر در شیوه درسی به منظور همزیستی مسالمت آمیز در میان ملت عراق عنوان شده است.
با توجه به اینکه در کشور عراق اعراب، ترکمنها، کردها و آشوریها زندگی می کنند، لزوم همزیستی مسالمت آمیز میان آنها اهمیت به سزایی دارد، از این رو به منظور حفظ آرامش تدریس این درس در مدارس ضروری اعلام شده است.
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