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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۴۰

"حقوق بشر" در مدارس عراق تدریس می‌شود

"حقوق بشر" در مدارس عراق تدریس می‌شود

وزارت آموزش و پرورش عراق به منظور توسعه فرهنگ حقوق بشر و همزیستی مسالمت آمیز درس "حقوق بشر" را برای تدریس پیش‌بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب بیزنس، بر اساس توصیه وزارت آموزش و پرورش عراق در این درس اصول حقوق بشر تدریس می شود.

ولید حسین مدیر ارتباطات وزارت آموزش و پرورش این کشور اظهار داشت: بخش جدید سعی در تضمین ارتقا و توسعه حقوق بشر در شیوه درسی دارد تا به واسطه آن اطلاع رسانی و آگاهی دهی نسبت به آن در میان دانش آموزان افزایش یابد.

این اقدام در راستای تحکیم و تثبیت فرهنگ حقوق بشر در شیوه درسی به منظور همزیستی مسالمت آمیز در میان ملت عراق عنوان شده است.

با توجه به اینکه در کشور عراق اعراب، ترکمنها، کردها و آشوریها زندگی می کنند، لزوم همزیستی مسالمت آمیز میان آنها اهمیت به سزایی دارد، از این رو به منظور حفظ آرامش تدریس این درس در مدارس ضروری اعلام شده است.

 

کد مطلب 829551

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