به گزارش خبرگزاری مهر، زیست شناسان فسیل اسکلتهای بزرگترین و طولانی ترین مار جهان با بیش از 13 متر طول و بیش از یک تن وزن را کشف کردند.

این جاندار غول آسا (Titanoboa cerrejonensis) در حدود 60 میلیون سال پیش در حوالی جنگلهای انبوه آمریکای جنوبی می زیسته و به عنوان طولانی ترین موجود در گونه مارها که تا به حال در جهان یافته شده است شناسایی می شود.

دیرینه شناسان مهره های یافته شده از این مار که هر کدام 10 سانتیمتر طول دارند را به منظور تعیین دقیق طول این جاندار با مهره مارهای کنونی مقایسه کرده و دریافتند که طول دقیق این مار 13 متر بوده است. مهره 10 سانتیمتری این مار نسبت به طولانی ترین مار از این گونه که در حال حاضر در جهان وجود دارد- مار 6 متری آناکوندا- 2 بار بزرگتر است.

هیچ یک از اعضای یافته شده در فسیل این جاندار کامل نیست اما ابعاد و انحنای قطعات نشان می دهد این ماریکی از بزرگترین مهره داران غیر آبزی در دو دوره پس از انقراض دایناسورها در حدود 65 میلیون سال پیش بوده است.

کشف این گونه مار که از خانواده مارهای بوآ به شمار می رود بر درک انسان از تکامل و تغییرات جوی در جهان نیز دلالت دارد زیرا این مار در درجه هوایی بسیار داغتر از آنچه اکنون وجود دارد می زیسته است. ابعاد این مار نشاندهنده این امر است که در محیطی با دمای سالانه 86 تا 93 درجه فارنهایت زندگی می کرده است. این درجه حرارت نسبت به حرارت کنونی جنگلهای انبوه در جهان از تفاوت چشمگیری برخوردار است.

بر اساس گزارش تلگراف، مار پیتون تنها ماری در جهان بوده است که قبل از یافته شدن این فسیل مقام طولانی ترین مار جهان را با داشتن 10 متر طول به خود اختصاص داده بود.

محققان قصد دارند با مطالعه بیشتر بر روی این فسیلها اطلاعات دقیق تری را از محیط زندگی و شرایط آب و هوایی دوره حیات این جاندار به دست آورند.