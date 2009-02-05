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۱۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

22 بازیکن به اردوی تیم فوتسال امید ایران دعوت شدند

22 بازیکن به اردوی تیم فوتسال امید ایران دعوت شدند

از سوی کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال 22 بازیکن به اردوی تیم فوتسال امید ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتسال امید ایران به شرح زیر است:
محمدرضا دهقان، سعید قاسمی، محسن شنوفی و سعید تقی‌زاده (ارم کیش قم)، روح اله بیانی، الیاس براتی و مهران رضاپور (پرسپولیس تهران)، یاسر ابراهیمی، حمیدرضا مرادخانی و طاها مرتضوی (راه ساری)، حمید احمدی، ابراهیم حاجی و مهدی جاوید (علم و ادب مشهد)، مجتبی نصیرنیا و مهدی مصطفائی (منصوری قرچک)، هادی محمدی علی پور و احمد ملاعلی (مقاومت چهارمحال و بختیاری)، شهرام شریف زاده (پتروشیمی تبریز)، آرش نعمت الهی (ارژن فارس)، محمدمهدی کاتبی (پوشینه بافت قزوین)، مجار بندی سعدی (صدرا شیراز) و ناصر بابایی (شن سا ساوه)

این بازیکنان باید راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 19/11/87 خود را به کادر فنی تیم فوتسال امید ایران معرفی کنند.

تیم فوتسال امید ایران خود را برای حضور در تورنمنت چهارجانبه چین آماده می کند که سال آینده با حضور تیم میزبان، ژاپن و تایلند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 829559

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