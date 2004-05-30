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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۳۷

درخشش تيم كاراته تاكسيراني كرج درايتاليا

تيم كاراته تاكسيراني كرج درنخستين روزازرقابتهاي بين المللي كاراته ايتاليا دركوميته تيمي جوانان و اميد به مقام قهرماني رسيدودركوميته تيمي بزرگسالان نيز برسكوي نايب قهرماني ايستاد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين تيم دركوميته تيمي جوانان واميد با تركيب محمد رضا عارف، مجيد شعباني واشكان غفاريان در ديدارپاياني باغلبه برايتاليا برسكوي نخست قهرماني قرارگرفت وايتاليا وايرلند به ترتيب دوم وسوم شدند.
درهمين رشته ودررده سني بزرگسالان نيزاين تيم با تركيب نادرجودت، رضا فرزانه، محسن سليمي، شهرام هروي وعلي اميني نيا توانست پس ازكشورميزبان به مقام نايب قهرماني دست يابد وتيم چك درجايگاه سوم قرارگرفت اين مسابقات درشهر" ترمولي" درساحل درياي آدرياتيك طي روزهاي 9و10 خرداد ماه دررده سني بزرگسالان وجوانان واميد برگزارشد.
گفتني است: رقابتهاي كوميته انفرادي نيزامروزپيگيري خواهد شد.

کد مطلب 82956

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