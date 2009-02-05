صرف 12 میلیارد ریال نذورات مردمی برای تکمیل آستان امامزاده عبدالله همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان ، علی اکبر فامیل روحانی ظهر امروز در حاشیه مراسم غبار روبی ضریح امامزاده عبدالله همدان با اشاره به اینکه این مکان به طور متوسط هفته ای یک بارغبار روبی می شود، تصریح کرد: تمام هزینه هایی که در زمینه ساخت وساز،پرداخت حقوق و انجام خدمات فرهنگی صورت می گیرد از محل نذورات مردمی انجام می شود.

وی با بیان اینکه این مکان اعتبار دولتی ندارد و بخشی از در آمد این مکان به عنوان حق التصدی پرداخت می شود ،اظهار داشت:تعداد زائرین این مکان در اعیاد ومراسمات خاص به 15 هزار نفر در روز ودر روز های عادی به 3 هزار نفر می رسد .

فامیل روحانی یادآور شد: عملیات عمرانی این پروژه از سال 1382 شروع شده و تا کنون بیش از یک ملیار دو 200 میلیون تومان هزینه شده که با این مبلغ بحث اصلی کار که سفت کاری بوده به اتمام رسیده است.

وی اعتبار مورد نیاز برای اتمام کار این پروژه را 2 میلیارد و 500 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: آستان امامزاده عبدا.. همدان پیش از این 200 متر مربع بود که با اجرای این پروژه به 5 هزار و 700 متر مربع می رسد.

این مقام مسئول با اشاره به در نظر گرفتن ساخت کتابخانه، موزه، حسینه و وضوخانه در اجرای گسترش حرم امامزاده عبدالله همدان تصریح کرد: در صورتی که کمکهای مردمی قابل توجه باشد امکان تکمیل این پروژه در فرصتی کمتر ممکن خواهد شد.

مرقد مطهر امام زادگان عبدالله(ع) و احمد(ع) همدان در میدانی به‌ همین نام در مرکز شهر همدان واقع شده است.

نسب این بقعه، به حضرت امام موسی ابن جعفر(ع) می‌رسد. بنای اولیه بقعه به‌ صورت سنگی و چهارگوش، به‌ طول و عرض تقریبی چهار متر بوده که پنجره‌های فولادی گشاده بر دیوار اطراف آن نصب و مدخل آن از جانب جنوب شرقی قرار داشتند و پوشش آن با شیروانی آهن سفید به ‌صورت گنبد بوده است. تاریخ این بنا مربوط به سال‌های 30-1329 است.