اشتهارد کرج به دو ناحیه شهری تقسیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سعید صفری در جمع مسئولان شهر اشتهارد کرج اظهار داشت: این اقدام به منظور ارائه خدمات بهتر شهری، عمرانی، رسیدگی به امور پارک ها و افزایش خدمات شایسته به شهروندان صورت گرفت.

وی افزود: با اجرای این طرح برای هر ناحیه یک دفتر در نظر گرفته شده است که به شناسایی نیازهای شهروندان در هر ناحیه، رسیدگی به امور شهری، عمرانی، تسریع در اجرای طرح ها و پروژه ها می پردازند.

این مسئول خاطرنشان کرد: شهرک طالقانی، ضلع غربی میدان معلم، خیابان های قاضیان، فارچی آباد، پایین محله، خیابان امام، چهارمحله، خیابان پیامبر (ص) در جز محدوده ناحیه یک و سایر شهر جز محدوده ناحیه دو شهری به شمار می رود.

شهردار اشتهارد ادامه داد: تلاش شده است که با عملی کردن این طرح گامی موثر جهت ارائه خدمات شایسته به شهروندان و جلب رضایت آنان برداشته شود.

شهر اشتهارد با حدود 20 هزار نفر جمعیت در 70 کیلومتری جنوب غرب کرج واقع شده است و یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور در آن واقع است.