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۱۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۴۵

11 میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار به بخش آب کلات اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار کلات از اختصاص 11 میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار در مجموع به حوزه آب در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کلات برزو دبیریان ظهر امروز در جمع مردم کلات افزود: 12 روز دهه فجر فرصت مبارکی است که به وسیله افتتاح پروژه های مختلف در جهت خدمت به مردم میمون تر شود.

فرماندار کلات تصریح کرد: یکی از مهمترین این پروژه ها انتقال خط آب پایاب کشاورزی به کشاوزان است که این طرح با انتقال آب از سد زاوین تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه دو سد چهچهه و قرتیکان از جمله سدهای مهم حوزه آب است افزود: کیفیت توزیع آب در بخش کلات در تمامی حوزه ها بسیار مطلوب است.

دبیریان مجموع اعتبارات تخصیص یافته به حوزه آب در سال جاری را 11 میلیارد و 750 میلیون تومان معرفی کرد.

وی با بیان اینکه متقارن با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 60 پروژه در کلات به بهره برداری می رسد اذعان داشت: تاکنون بیش از 6 پروژه از 60 پروژه در منطقه کلات و زاوین افتتاح شده و مابقی طرح ها تا پایان 22 بهمن افتتاح می شود.

فرماندار کلات سیاست عدالت محوری دولت نهم را اساس تمامی موفقیت ها دانست و اظهار داشت: مهمترین دستاورد انقلاب در دولت عدالت محور همین موفقیت های چشمگیر حتی در نقاط دور افتاده است.

کد مطلب 829579

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