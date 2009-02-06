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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

سال نجوم در مهر-130

کشف منابع بخار آب در سیستم زحلی

کشف منابع بخار آب در سیستم زحلی

اخترشناسان با استفاده از تلسکوپهای رادیویی منابع متعددی از بخار آب را در قمرهای سیاره زحل کشف کردند که می تواند دلیل و انگیزه ای برای انجام ماموریتهای بیشتر به منظور کشف حیات در این قمرها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجود آب از گذشته یکی از مهمترین علائم حضور حیات بوده است به همین دلیل سالهای اخیر سازمانهای فضایی انرژی زیادی را به منظور کشف این ماده حیاطی بر روی سطح سیاره ها متمرکز کرده اند.

کاوشگر کاسینی نیز به تازگی میزانی از بخار آب را از سطح قمر انسلادوس، یکی از قمرهای سیاره زحل، کشف کرده و تعجب کاوشگران را از وجود این میزان از آب در سیستم زحلی بر انگیخته است.

این کشف با همکاری اخترشناسان رادیویی موسسه VLBI و با ترکیبی از اطلاعات تلسکوپ رادیویی واقع در ایتالیا صورت گرفت. این تلسکوپ به همراه تلسکوپی واقع در فنلاند برای ساعتها سیگنالهای بخار آب را از سیستم زحلی به ثبت رسانده اند.

به گفته اخترشناسان طیف ساطع شده از این منابع بخار به اندازه ای ضعیف بود که با انرژی یک لامپ 100 وات در فاصله 1.3 بیلیون کیلومتری برابری می کرد. بر اساس انتشار این طیفهای طبیعی اختر شناسان میزان منبع آب تولید کننده این بخارها را به اندازه ای اعلام کردند که برای پر کردن چند استخر کوچک کافی باشد.

این طیفهای بخار آب تنها ناشی از قمر انسلادوس نبوده و قمرهای تایتان، هایپریون و اطلس نیز در انتشار این بخارها دخیل شناسایی شده اند. قویترین انتشار به ثبت رسیده نیز به قمر اطلس تعلق دارد.

بر اساس گزارش اسپیس، کشف بخار آب در سیستم زحلی دیدگاهی مهم را از شرایط فیزیکی این سیستم ارائه داده و می تواند دقت و قدرت اکتشافات آتی را بر روی زحل و قمرهایش افزایش دهد. اخترشناسان بر این باورند که این اکتشاف دلیل محکمی برای بازگشت مجدد به زحل و به انجام رساندن ماموریت اکتشافی جدید خواهد بود.

کد مطلب 829582

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