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۱۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۵۲

10 هزار جلد سند مالکیت روستایی در گرگان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر بنیاد مسکن گرگان گفت: 10 هزار جلد سند مالکیت مسکن روستایی طی سه سال اخیر در این شهرستان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد خسروی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از طرحهای مسکن روستایی این شهرستان افزود: این تعداد سند مالکیت با همکاری اداره ثبت احوال صادر و همچنین برای 30 روستای منطقه نیز طرح هادی تهیه و در 23 روستا نیزطرح های اجرا شد.

وی اظهار داشت: با ارائه تسهیلات ویژه نوسازی، سه هزار و 240 واحد مسکن روستایی مقاوم سازی و بهسازی و بافت با ارزش منطقه زیارت گرگان نیز بهسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با دهه فجر سالجاری طرحهای عمرانی و اقتصادی این نهاد با اعتباری بیش از 146 میلیاردر یال به بهره برداری رسید.

به گفته خسروی، این طرحها شامل بهره برداری از یکهزار و 595 واحد مسکن روستایی، اجراای طرح هادی، اجرای جوی و جدول گذاری ، اجرای طرح هادی روستایی نوده ملک است.

مدیربنیاد مسکن گرگان بیان داشت: اجرای طرح هادی روستای لمسک، صدور و اعطای دو هزار و 200 جلد سند مالکیت مسکن روستایی از دیگر این طرحها است.

وی یادآور شد: با احرای این طرحها شش هزار و 600 خانوار روستایی از مزایای آن بهره مند شدند.

شهرستان گرگان بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 829594

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