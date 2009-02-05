مسیر ترانزیت مواد مخدر به سمت دریاهای آزاد کشور رفته است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ حمید شرفی ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به ای مسئله اظهار داشت: آمار بالای کشفیات در بندر عباس و سایر بنادر آزادکشور حاکی از این امر است.

وی با بیان اینکه امروز زمزمه هایی شنیده می شود که برخی کشورهای همسایه مرزهای خود را قرار است به قاچاقچیان تحویل دهند، گفت: در این راستا مامورین انتظامی ما در مرزها حضور بیشتری پیدا کرده اند تا این موضوع را بررسی و از آسیب ها و صدمات به مرز جلوگیری نمایند.

وی در ادامه از انهدام 72 باند قاچاق طی سال جاری در استان خبر داد و یادآور شد: در زمینه کشفیات مواد مخدر استان در سال جاری 32 تن و 874 کیلوگرم مواد مخدر توسط مامورین انتظامی کشف شده و سه هزار و 224 قاچاقچی دستگیر و 423 وسیله نقلیه توقیف شده است.

سرهنگ شرفی به افزایش سه برابری کشفیات سوخت قاچاق در استان اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای امسال سه میلیون و 15 هزار لیتر سوخت در استان از قاچاقچیان کشف شد که در این زمینه دو هزار و 521 خودرو نیز توقیف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی از تخفیف 50 درصدی به مناسبت دهه فجرجهت ترخیص وسایط نقلیه متخلف در پارکینگ های سطح استان خبر دادو افزود: در این زمینه تا کنون 28 دستگاه خودروی سواری، 65 دستگاه موتور سیکلت و هشت دستگاه اتوبوس و کامیون از پارکینگ های نیروی انتظامی ترخیص و از تخفیف 50 درصدی برخوردارشده اند.