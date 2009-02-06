اجرای سیستم بازدید مجازی از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ابوالفضل بشروئی شرق عصر امروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: اجرای سیستم بازدید مجازی از نمایشگاه و نیز مستندسازی دستاوردهای انقلاب از اقدامات ستاد برگزاری نمایشگاه است.

رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه گفت: سیستم بازدید مجازی از این نمایشگاه، هم اکنون به صورت آزمایشی در حال اجرا است که امیدواریم در نمایشگاه های بعدی به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.

بشروئی گفت: در راستای ارتقای سطح برگزاری نمایشگاه، از بازدیدکنندگان نظرسنجی به عمل می‌آید که از نتایج آن در دیگر برنامه نیز استفاده خواهد شد.

وی در رابطه با نمایشگاه 30 سال تلاش در سرزمین خورشید افزود: در فضائی به مساحت 10 هزار متر مربع با حضور 99 نهاد اعم از دستگاه اجرایی دولتی، غیر دولتی، موسسات آموزش عالی، ارتش، سپاه پاسداران، مجمع نمایندگان خراسان رضوی و آستان قدس رضوی در قالب حدود 360 غرفه به ارائه دستاوردهای ارگان متبوعه خود پراخته‌اند.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی در توضیح برنامه‌های حاشیه‌ای برگزاری نمایشگاه گفت: در راستای آشنایی جوانان با دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، برنامه های فرهنگی همچون برگزاری مسابقات، نمایشگاه عکس و نمایش عروسکی نیز در حاشیه این نمایشگاه اجرا می‌شود.

وی افزود: علاوه بر فضای مسقف، فضایی باز و محوطه نمایشگاه نیز در اختیار دستگاه های مختلف، به ویژه دستگاه های نظامی برای نمایش خودروها و تجهیزات نظامی قرار گرفته است، همچنین در مدت برگزاری نمایشگاه، چندین همایش، در سالن همایش های نمایشگاه برگزار می شود.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه 30 سال تلاش در سرزمین خورشید در پایان گفت: این نمایشگاه تنها بخش کوچکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در خراسان رضوی را به نمایش گذاشته است.