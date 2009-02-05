رئیس جمهور مشهد را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمود احمدی نژاد صبح دیروز در میان استقبال استاندار خراسان رضوی، مسئولان طراز اول استان وارد فرودگاه اولین بین المللی هاشمی نژاد مشهد شد و مستقیما به محل تصفیه خانه سوم مشهد مقدس رفت و از همان مکان به صورت همزمان بزرگترین خط انتقال آب در کشور و تصفیه خانه سوم مشهد را افتتاح کرد.

همچنین احمدی نژاد در سفر 24 ساعته خود به مشهد صبح امروز یک مرکز 400 هزار شماره ای تلفن همراه و 330 پروژه مخابراتی در سراسر خراسان رضوی را از طریق سامانه ویدئو کنفرانس به بهره برداری رساند.

رئیس جمهور سپس با حضور در جمع تعدادی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران به نشانه ارادت، دلبستگی و دلدادگی ملت ایران به راه شهدا و ایثارگران طی حرکتی نمادین به 30 نفر از این خانواده بزرگ مدال ایثار اهدا کرد.

وی با تاکید بر این نکته اساسی که ایثارگران، پدران و مادران و فرزندان و بستگان شهیدان پرچم عزت، افتخار و عظمت ملت ایران اند، گفت: حقیقت این است که خانواده شهدا و ایثارگران خود نشانی نورانی و پر افتخار بر سینه ملت ایران هستند.

احمدی نژاد خانواده شهدا و ایثارگران را ستون نگه دارنده عزت و عظمت ملت ایران خواند و گفت: امروز این خانواده بزرگ مومن تر و مسمم تر از روز اول پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده اند و امیدوارم این مسیر حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در راه خدا هر روز شتابنده تر ادامه یابد.

