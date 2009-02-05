پنج اثر انقلاب اسلامی مازندران در آثار جهانی ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد ظهر پنج شنبه در مراسم ثبت اثر ملی میدان شهدای ساری افزود: ثبت اثر ملی مسجد صبوری قائم شهر به عنوان اثر انقلاب اسلامی به زودی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با کمک مسئولین شهری و استانی، نماد نخستین شهید انقلاب اسلامی به عنوان المان در میدان شهدای مرکز استان به صورت تندیس ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه بیش از دو هزار اثر تاریخی مازندران شناسایی شده است، تصریح کرد: هم اکنون 622 اثر تاریخی مازندران ثبت آثار ملی شده است.

عباس نژاد با بیان اینکه تا پایان امسال 286 اثر طبیعی استان ثبت اثر ملی خواهد شد یادآور شد: تعداد آثار ثبت شده ملی مازندران تا پایان تابستان آینده به هزار اثر خواهد رسید.

وی با اعلام این مهم که تاکنون 40 اثر معنوی استان شناسایی شده از ثبت چهار اثر معنوی استان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد ثبت 12 اثر معنوی مازندران به شورای عالی ثبت آثار معنوی کشور ارسال شده است.

وی همچنین با اشاره به شناسایی 375 اثر طبیعی مازندران اظهار داشت: 78 پروژه طبیعی استان به زودی در فهرست آثار ملی کشور ثبت خواهد شد.

عباس نژاد افزود: قله دماوند به عنوان اثر ملی طبیعی ایران ثبت جهانی شده است.

وی با اشاره به ثبت 50 اثر منقول مازندران اظهار داشت: قرآن خطی مربوط به 400 سال گذشته به زودی در یکی از موزه های شهرهای استان رونمایی خواهد شد.

به گزارش مهر، ثبت میدان شهدای ساری در فهرست آثار ملی کشور به مناسبت شهید محمود علامه، نخستین شهید انقلاب اسلامی شهرستان ساری در میدان شهدا صورت گرفت.

این مکان به عنوان نخستین اثر ثبتی شئون ملی انقلاب اسلامی در استان طی شماره ثبت 24387 مورخه 13 بهمن ماه 87 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.