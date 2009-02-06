ترمینال مسافربری دامغان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، ترمینال شهرستان دامغان پس از سالها انتظار مردم دامغان عصر روز گذشته با حضور وزیر دادگستری و مسئولان شهرستان دامغان به بهره برداری رسید.

این ترمینال در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع در ورودی سمنان به دامغان است که برای بهره برداری از ترمینال دو میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه شده است.

برای احداث این ترمینال، 800 میلیون تومان اعتبار از ره آورد سفر رهبر فرزانه انقلاب و 330 میلیون تومان از سوی استاندار سمنان و مابقی هم از اعتبارات شهرداری دامغان هزینه شده است.

این ترمینال شامل سالن اصلی، محوطه سازی و 12 غرفه است.

همچنین پارک الغدیر دامغان نیز با حضور سخنگوی دولت در شهرستان دامغان با اعتبار بیش از 400 میلیون تومان همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید.