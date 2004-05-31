برخورد شديد راهنمايي و رانندگي با دو تخلف شاخص ديگر در سطح شهر

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اين اقدام در راستاي اجراي طرح انضباط بخشي به تردد موتورسواران به استناد قانون و آيين نامه استفاده اجباري از كمربند ايمني براي راننده و سرنشين صندلي جلو و كلاه ايمني براي موتورسواران مصوب سال 76 مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد كه در حال حاضر در بزرگراهها اعمال شده و با متخلفان برابر قانون برخورد مي شود .

وي با بيان اينكه اجراي اين طرح موجب شده كه در حال حاضر بيش از 85 درصد موتورسواران در بزرگراهها از كلاه ايمني استفاده كنند ، اظهار داشت : در موارد بسياري ديده شده كه موتورسواران در اثر برخورد با زمين ، ديوار و جدول كنار جوي جان خود را از دست داده اند و از آنجا كه اين خطر در بزرگراهها محسوس تر بود لذا در مرحله نخست اين طرح در بزرگراههاي شهر به اجرا گذاشته شد و قرار است در آينده نزديك با جديت بيشتري نيز در سطح شهر اعمال شود .

سردار انصاري با تاكيد بر اينكه هميشه نمي توان با اعمال زور شهروندان را ملزم به اجراي قانون كرده واين مساله تا حد زيادي نيز به ارتقاء سطح فرهنگ شهري و مدني شهروندان ارتباط دارد ، تصريح كرد : فرهنگ ها بايد به گونه اي افزايش يابد كه براي رعايت قانون هميشه نيازي به اعمال زور و كنترل پليس نباشد چراكه اگر مردم از خطرات و عواقب ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي مطلع باشند ، متوجه خواهند شد كه اعمال قانون تا چه حد به نفع آنها است .