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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۵۰

معاون راهنمايي ورانندگي ناجا در گفتگو با "مهر " خبرداد :

برخورد شديد راهنمايي و رانندگي با دو تخلف شاخص ديگر در سطح شهر

برخورد شديد راهنمايي و رانندگي با دو تخلف شاخص ديگر در سطح شهر

معاون راهنمايي و رانندگي ناجا از تشديد طرح كنترل استفاده از كلاه ايمني براي موتور سيكلت سواران و كمربند ايمني براي رانندگان در سطح شهر به عنوان دو تخلف شاخص ديگر در آينده خيلي نزديك خبر داد .

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اين اقدام در راستاي اجراي طرح انضباط بخشي به تردد موتورسواران به استناد قانون و آيين نامه استفاده اجباري از كمربند ايمني براي راننده و سرنشين صندلي جلو و كلاه ايمني براي موتورسواران مصوب سال 76 مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد كه در حال حاضر در بزرگراهها اعمال شده و با متخلفان برابر قانون برخورد مي شود .

وي با بيان اينكه اجراي اين طرح موجب شده كه در حال حاضر بيش از 85 درصد موتورسواران در بزرگراهها از كلاه ايمني استفاده  كنند ، اظهار داشت :  در موارد بسياري ديده شده كه موتورسواران در اثر برخورد با زمين ، ديوار و جدول كنار جوي جان خود را از دست داده اند و از آنجا كه اين خطر در بزرگراهها محسوس تر بود لذا در مرحله نخست اين طرح در بزرگراههاي شهر به اجرا گذاشته شد و قرار است در آينده نزديك با جديت بيشتري  نيز در سطح شهر اعمال شود .  

سردار انصاري  با تاكيد بر اينكه هميشه  نمي توان با اعمال زور شهروندان را ملزم به اجراي قانون كرده واين مساله تا حد زيادي نيز به ارتقاء سطح فرهنگ شهري و مدني شهروندان  ارتباط دارد ، تصريح كرد :  فرهنگ ها بايد به گونه اي افزايش يابد كه براي رعايت قانون هميشه نيازي به اعمال زور و كنترل پليس نباشد چراكه اگر مردم  از خطرات و عواقب ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي  مطلع باشند ، متوجه خواهند شد كه اعمال قانون تا چه حد به نفع آنها است .  

کد مطلب 82966

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