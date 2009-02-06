احیا توان ورزشی جامعه جزء وظایف بنیانی مجلس و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور حجت الاسلام دکتر حسین سبحانی نیا عصر روز گذشته در افتتاحیه سی و دومین مسابقات قهرمان قهرمانان کیوکوشین کاراته ماتسویی ایران در ورزشگاه انقلاب نیشابور افزود: در سال های اخیر در موضوع ورزش روند رو به رشدی را داشته ایم و اکثر مسابقات جهانی در برخی رشته ها صاحب عناوین متعدد شده ایم.

وی اظهار داشت: امروز با نگاه مثبت مردم، دولت و مجلس با مقوله ورزش رو به رو هستیم.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: در سایر کشورهای جهان نیز به این حوزه و برخی رشته ها به عنوان یک بخش استراتژیک نگاه می شود.

وی اضافه کرد: ورزش هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ نشاط اجتماعی و سلامت در کشورها بازتاب گسترده ای دارد.

وی تصریح کرد: بدون تردید انقلاب اسلامی، تاثیرات شگرفی را در جهان به وجود آورده است و ما روز به روز شاهد پیشرفت این نظام در عرصه های مختلف هستیم.

همچنین نماینده ارشد سازمان جهانی کیوکوشین کاراته و رئیس سبک ایران گفت: این مسابقات از امروز به مدت 3 روز و تا 18 بهمن ماه در 4 مقطع نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزارمی شود.

شیهان همایون پور سرمربی تیم های منتخب قاره آسیا و خاورمیانه افزود: در این مسابقات که با حضور 480 نفر از رزمی کاران برتر ایران از سراسر کشور برگزار می گردد، 70 دوار منتخب به قضاوت خواهند پرداخت.

در ادامه کلنگ احداث زمین چمن ورزشی 15 هزار نفری با اعتبار 45 میلیارد ریال و استخر سرپوشیده با اعتبار 9 میلیارد ریال در مجموعه ورزشی انقلاب نیشابور به زمین زده شد.