به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهردار منطقه شش کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: پارک لاله به مساحت 13هزار و 335متر مربع، معادل 3/1 هکتار با مبلغ هزینه شده بالغ بر یک میلیارد و 400میلیون تومان یکی از پروژه های افتتاح شده در منطقه شش شهرداری کرج است.

حشمت الله بای بوردی ادامه داد: پروژه میدان امام حسین(ع) به مساحت دو هزار مترمربع با هزینه 250میلیون ریال، پارک ناز به مساحت سه هزار و 240متر مربع با هزینه 300میلیون ریال و بوستانهای بهاران به مساحت کلی 60هزار مترمربع و هزینه 400میلیون ریال، بخش دیگری از پروژه ها است.

وی افزود: رمپ گلدشت به مساحت زیرسازی شده دوهزار متر مربع، طول مسیر 300متر و هزینه 350 میلیون ریال، لاین کندرو شمالی بلوار شهید باهنر به مساحت هفت هزار و 728 متر مربع، طول مسیریک کیلومتر و هزینه دو میلیارد و 500میلیون ریال و سرویسهای بهداشتی سطح منطقه به هزینه 2500 میلیون ریال و مساحت هرکدام 50متر مربع از دیگر پروژه های یادشده است.

این مسئول گفت: پروژه پهلوگیری اتوبوسهای سطح منطقه شش کرج در چهار نقطه با هزینه 220میلیون ریال، پروژه جدول گذاری سطح منطقه به طول 14کیلومتر و هزینه چهار میلیارد و 500میلیون ریال، پیاده روسازی سطح منطقه به مساحت سه هزار و 500متر مربع و هزینه پنج میلیارد و 500میلیون ریال، پروژه آتش نشانی با هزینه شش میلیارد و 500میلیون ریال، پروژه خرید و پخش آسفالت منطقه به مبلغ 22میلیارد ریال و پروژه قنات نهم شاهین ویلا به مبلغ 600میلیون ریال، دیگر پروژه افتتاح شده در منطقه شش شهرداری کرج است.

شهردار منطقه شش کرج خاطرنشان کرد: هزینه نگهداری کل پارکها، قطره ای کردن بلوار امام خمینی و حاشیه فضای سبز بلوار شهید باهنر نیز چهار میلیارد و 600میلیون ریال بوده است.