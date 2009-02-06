ایجاد شعبه پارس دانشگاه علوم پزشکی تهران در عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی روز گذشته در دهمین دوره جشنواره ابن سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی تهران قصد دارد سه شهر و شهرک دانش و سلامتی در مناطق جزیره کیش، رامسر و عسلویه ایجاد کند.

وی با اشاره به فعالیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی این دانشگاه از انتخاب این مرکز از سوی وزارت بهداشت به عنوان بهترین مرکز مطالعات (EDC) کشور خبر داد.

لاریجانی با اشاره به تعداد مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از 47 مرکز تحقیقاتی دارد و هم اکنون 43 درصد مقالات علوم پزشکی کشور را که در نمایه های بین المللی به چاپ می رسد را تولید می کند. سهم دانشگاه از کل تولیدات علمی کشور به 7/10 درصد در سال 2007 رسیده است.

وی اضافه کرد: محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران توانسته اند با تولیدات دارویی به صرفه جویی ارزی 100 میلیون دلار دست یابند و در این زمینه محققان مرکز پیوند توانسته اند به دانش تولید پودر استخوان نیز دست پیدا کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از راه اندازی 30 پروژه مهم این دانشگاه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: افتتاح دانشکده دندانپزشکی، راه اندازی بخشهای جدید مرکز طبی کودکان، بهره برداری از مجتمع ورزشی شهید چمران، راه اندازی اورژانس بیمارستان فارابی و مرکز مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج) بخشی از این پروژه ها است.

وی با اشاره به تدوین نقشه جامع علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ابراز امیدواری کرد این نقشه تا پایان سال نهایی شود و زمینه راه اندازی دوره های جدید را در دانشگاه فراهم کند و بتواند مرزهای دانش را بشکند.

وی یادآور شد: با احتساب دوره دکتری حرفه ای، بیش از 70 درصد برنامه های آموزشی دانشگاه در سطح تحصیلات تکمیلی ارائه می شود و 50 درصد دانشجویان دکتری تخصصی کشور در این دانشگاه تحصیل می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این دانشگاه با وجود یک هزار و 250 عضو هیئت علمی در طی 4 سال 48 دوره در مقاطع دکتری تخصصی، فلوشیپ، کارشناسی ارشد و کارشناسی راه اندازی کرده است.

دهمین جشنواره ابن سینا روز گذشته با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر باقری لنکرانی وزیر بهداشت، جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت بهداشت و اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در تالار ابن سینا همزمان با سالروز تاسیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.