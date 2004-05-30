كارگاه گذر زهره در دانشگاه صنعتي شريف گشايش يافت

دكتر منصوروصالي سرپرست شاخه آماتوري انجمن نجوم ايران و دبيركارگاه هاي آموزشي گذرزهره درگفتگوبا خبرنگاردانشگاهي "مهر" گفت: هدف از برگزاري كارگاه گذر زهره (كارگاه نجوم آماتوري و آموزش نجوم) ارتقاء سطح فعاليت منجمين آماتور و هماهنگي آموزش نجوم در كشوراست ونزديك به 200 نفر شركت كننده در اين كارگاه ها داريم كه اكثرا دانشجويان هستند.

وي افزود: براي برگزاري اين كارگاه ها سخنرانان خارجي از كشورهاي آلمان، آمريكا و هند حضور دارند و سخنان خود را در زمينه نجوم آماتوري و علم نجوم شناسي ارائه خواهند كرد.

كارگاه گذرزهره امروز در دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف آغاز شد و تا دوازدهم خرداد ادامه خواهد داشت.