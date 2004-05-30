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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۲۵

كارگاه گذر زهره در دانشگاه صنعتي شريف گشايش يافت

اولين روز از برپايي كارگاه آموزشي گذر زهره بااستقبال تعداد زيادي از منجمين دانشجو مواجه شد.

دكتر منصوروصالي سرپرست شاخه آماتوري انجمن نجوم ايران و دبيركارگاه هاي آموزشي گذرزهره درگفتگوبا خبرنگاردانشگاهي "مهر" گفت: هدف از برگزاري كارگاه گذر زهره (كارگاه نجوم آماتوري و آموزش نجوم) ارتقاء سطح فعاليت منجمين آماتور و هماهنگي آموزش نجوم در كشوراست ونزديك به 200 نفر شركت كننده در اين كارگاه ها داريم كه اكثرا دانشجويان هستند.
وي افزود: براي برگزاري اين كارگاه ها سخنرانان خارجي از كشورهاي آلمان، آمريكا و هند حضور دارند و سخنان خود را در زمينه نجوم آماتوري و علم نجوم شناسي ارائه خواهند كرد.
كارگاه گذرزهره امروز در دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف آغاز شد و تا دوازدهم خرداد ادامه خواهد داشت.

 

کد مطلب 82971

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