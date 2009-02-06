حوزه های علمیه در ارتقای سطح آگاهی مردم مکلف هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله عباس واعظ طبسی امروز در همایش طلایه داران انقلاب افزود: امام(ره) با نگرش جدید نسبت به اسلام و فهم دقیق و واقع‌بینانه مبانی اسلامی و نیز با احساس مسئولیت به عنوان یک فقیه و عالم دینی وارد میدان شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: امام بر این عقیده بود که با کار فکری و فرهنگی و تکیه بر اسلام ناب و تبیین دقیق دیدگاه‌های اسلامی بدون نیاز به حرکت مسلحانه می‌توان حس مسئولیت و تکلیف جوامع اسلامی را در برابر رژیم‌های زورگو و سلطه‌گر بالا برد.

وی گفت: امام راحل(ره) با چنین دیدگاه و بینش عمیقی از سرمایه دینی و بسیج مردمی برای استقرار نظام بهره برد و نقش رهبری عالمان، فقها و مجتهدان را در مسائل سیاسی و تحولات اجتماعی نشان داد.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمن در برابر قدرت اسلام، حقیر و ضعیف اما آماده است، تاکید کرد: امروز حوزه‌های علمیه و عالمان دینی بیش از همه تکلیف دارند تا با انجام کار فرهنگی و سیاسی، آگاهی مردم را بالا برده، اسلام ناب را به جهان معرفی کنند و حس تکلیف و مسئولیت مسلمانان را بیش از پیش در مبارزه با ظلم و ستم استکبار جهانی برانگیزند.

وی با تاکید بر اینکه علما و فقها، جریان‌ساز، سیاستگذار، هدایتگر و تعیین کننده مواضع هستند، تصریح کرد: جایگاه و منزلت حوزه‌های علمیه و فقها ایجاب می‌کند که ابتکار عمل را در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اختیار گرفته و دشمن را در تهاجم فرهنگی و سیاسی خود قرار دهند.

مدیرعالی حوزه‌های علمیه خراسان با اشاره به دستاوردهای 30 ساله انقلاب اسلامی اظهار داشت: اگر بخواهیم مروری بر نتیجه انقلاب اسلامی داشته باشیم، نباید تنها به مسائل مادی و اقتصادی که البته در جای خود قابل تامل است، بیندیشیم و تصور کنیم که همه دستاوردهای انقلاب، مادی و اقتصادی است.

وی تصریح کرد: امروز نظام اسلامی از نظر دوست و دشمن افکار عمومی دنیا را تحت تأثیر قرار داده و تنها کشوری است که از استقلال و آزادی به مفهوم واقعی کلمه برخوردار است.

واعظ طبسی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران حرف نخست را در عرصه سیاسی منطقه می‌زند، گفت: امروز اگر حماس پیروز و غزه سرافراز است، عراق به خود می‌بالد و حزب‌الله به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در برابر رژیم صهیونیستی می‌ایستد، همه نتایج انقلاب اسلامی ماست.

وی با اشاره به موج اسلام‌خواهی در کشورهای مختلف جهان گفت: امسال بسیاری از کشوهای اروپایی درهای خود را به روی مبلغان دینی بستند تا از گرایش جوانان به اسلام جلوگیری کنند.

واعظ طبسی گفت: اینها همه ثمره انقلاب اسلامی است، قدر بدانیم و با وحدت و صمیمیت و انجام کار علمی و فقهی راه را هموار کنیم و مطمئن باشیم که صبح پیروزی نهایی نزدیک است.