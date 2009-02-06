64 طرح عمرانی در استان گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، گازرسانی به روستای مودگان، یک واحد آموزشی 17 کلاسه، ساختمان اداری آب و فاضلاب شهری شهرستان فومن امروز با حضور استاندار گیلان افتتاح شد.

در شهرستان ماسال هم 9 پروژه مخابراتی شامل مراکز تلفن ثابت، ICT ، یک پروژه گازرسانی روستایی و یک دهنه پل مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین امروز چهار طرح مخابراتی شامل دستگاههای BTS ، تقویت کننده تلفن همراه، طرح توسعه مراکز مخابراتی روستایی، سالن چند منظوره دبیرستان نرجسیه املش افتتاح شد.

در شفت نیز گازرسانی به هفت روستا، آسفالت سه کیلومتر راه روستایی و یک واحد آموزشی 5 کلاسه دراین شهرستان به بهره برداری رسید.

با افتتاح این طرحها دو هزار خانوار از مزایای این طرحها بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان نخستین کتابخانه ثبت شده زندانهای گیلان در این شهرستان گشایش یافت .

همچنین واگذاری 35 واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی رودسر و یک پایگاه مقاومت درصومعه سرا از جمله طرحهای بود که امروز به بهره برداری رسید.

برای بهره برداری از این طرحها بیش از 69 میلیارد 913 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.