نمایندگان AFC خواستار رفع نواقص ورزشگاه آزادی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سه نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا که به منظور بازدید از سه ورزشگاه کشورمان برای میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هفته گذشته وارد ایران شدند، در سومین و آخرین مرحله بازدید خود روز گذشته از قسمت های مختلف ورزشگاه آزادی بازدید کردند.

در این دیدارنمایندگان AFC ضمن اندازه گیری ابعاد دروازه ها و زمین مسابقه، از اتاق کنفرانس، رختکن ها، اتاق پزشکی، جایگاه خبرنگاران و.. را مورد بازدید نهایی قرار دادند.

تیم ناظران AFC در پایان این بازدید خواستار رفع دو اشکال جزیی ورزشگاه آزادی شامل جداسازی راهروی خروجی ورزشکاران تا منطقه "میکسون" و تسریع در آماده سازی اتاق "مدیا سنتر (اتاق رسانه ها) برای استفاده خبرنگاران و عکاسان شدند.

"تاکاهیرو ماسودا" از ژاپن، "شین منگیل" ازکره جنوبی و "بنجامین تن"از سنگاپورسه ناظرAFC هستند که طی روزهای سه شنبه وچهارشنبه هفته گذشته با بازدید از ورزشگاههای یادگار امام قم و فولاد شهر اصفهان خواستار بهبود وضعیت نور این دو ورزشگاه شدند.

4 تیم پرسپولیس ، استقلال ، صبا باتری و سپاهان اصفهان 4 نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا هستند که به ترتیب ورزشگاههای آزادی ، یادگار امام و فولاد شهر را برای برگزاری دیدارهای خانگی به AFC معرفی کرده اند و ناظران AFC در بازدید اخیر خود وضعیت این ورزشگاهها از نظر برخورداری از استانداردهای لازم را مورد بررسی قرار دادند.

نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا از 20 اسفند ماه با حضور 16 تیم در 4 گروه آغاز خواهد شد.