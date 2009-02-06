منابع اعتباری پایدار در گردشگری ایران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد در مراسم افتتاح یکی از مراکز پذیرایی و اقامتی ساری افزود: به واسطه این باور غلط در بانک ها، بسیاری از سرمایه گذاران برای دریافت تسهیلات با موانع و مشکلاتی مواجه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران بخش گردشگری اکنون متحمل بسیاری ناملایمات از برخی دستگاههای مسئول به واسطه بروکراسی اداری بوده که سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه باید حرکات های نوینی برای گردشگری در ایران حاصل شود، تصریح کرد: لازمه سرمایه گذاری حرفه ای و تخصصی توجه بیشتر برنامه ریزان به این صنعت پردرآمد است.

عباس نژاد با بیان اینکه بر اساس اهداف افق چشم انداز ایران باید تا سال 1404 بتواند یک و نیم درصد هزار میلیارد دلار درآمد گردشگری دنیا را کسب کند، یادآور شد: 20 میلیون جهانگرد در سال چشم انداز باید به ایران سفر کنند.

وی با اعلام اینکه شتاب بیشتری برای دستیابی به اهداف توسعه در صنعت گردشگری نیاز است، افزود: اعطای تسهیلات بخش گردشگری در مازندران باید مضاعف شود.

19 هزار شغل در مازندران از قبل ایجاد مراکز گردشگری ایجاد شده است

وی با بیان اینکه از آغاز سال 84 تاکنون موافقت اصولی، پروانه بهره برداری و ساخت برای 350 پروژه گردشگری در استان صادر شده است، گفت: در این سه سال بیش از 19 هزار شغل از قبل ایجاد اماکن اقامتی و پذیرایی در استان حاصل شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به این مطلب که متاسفانه مشکل اساسی بر سر راه اجرای طرح های ساماندهی سواحل استان، شهرداری ها هستند اظهار داشت: برای اجرای طرح های مناطق نمونه گردشگری دستگاههای نظیر منابع طبیعی و محیط زیست همکاری صمیمانه ای ندارند.

عباس نژاد با بیان اینکه متاسفانه شهرداری های شهرهای ساحلی مازندران با ایجاد موانع و صدور مجوزهای احداث در حاشیه سواحل بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی نسبت به ایجاد تاسیسات اقدام کرده اند، اظهار داشت: این اقدام طرح های ساماندهی سواحل در استان را در اجرا مشکل کرده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از اراضی ساحلی حاشیه سواحل مازندران با تغییر کاربری های غیرمجاز به ساحل تبدیل شده است خواستار نظارت جدی تر دستگاههای نظارتی برای برخورد با این تخلفات شد.

رئیس سازمان گردشگری مازندران همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اختصاص 50 میلیارد تومان تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده از آغاز دولت نهم به بخش گردشگری مازندران از اختصاص 405 میلیارد تومان بودجه از محل اعتبارات متمرکز استان و کشور برای توسعه گردشگری در آینده ای نزدیک به مازندران خبر داد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان در حال انجام است افزود: بیش از 600 میلیارد تومان از سرمایه گذاری این بخش توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.