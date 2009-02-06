شناسایی یک میلیارد بشکه نفت در بلوک فارسی

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره میدان نفتی بلوک فارسی با اشاره به اینکه این میدان در اختیار مدیریت اکتشاف است، گفت: هم اکنون کار اکتشاف این میدان به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مراحل تهیه گزارش نهایی آن در بخش‌های تهیه مستندات و ارزیابی‌های فنی و اقتصادی در حال انجام است، همچنین در صورتی که اقتصادی بودن آن محرز شود، باید نسبت به توسعه آن تصمیم‌گیری شود.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به اینکه با قیمت‌های کاهشی، توسعه میادین کوچک در کشورهای نفتی متاثر می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم میدان نفتی بلوک فارسی نیز اقتصادی باشد، میزان ذخایر درجای این میدان حدود یک میلیارد بشکه نفت سنگین با API حدود 14 است.

به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران در هر حال حاضر نوسان قیمت بدترین اثر را روی توسعه می‌گذارد زیرا سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد و مهمترین امنیت، ثبات در قیمت‌ها است.

وی یادآورشد: پیش بینی می شود در آینده علاوه بر کشورهای صنعتی، کشورهای با جمیعت بالا مانند چین و هند نیاز به مصرف انرژی بالایی داشته باشند؛ اگر قیمت نفت در حد منطقی بالا نرود که سرمایه‌گذاری‌های کافی چهار تا پنج ساله تولیدی در کشورهای نفتی انجام شود، در آینده نفت و گاز و به ویژه گاز با چالش اصلی مواجه می‌شوند که در نهایت به نفع مصرف کننده و تولید‌کنندگان نیست.

به گزارش مهر، وی پیشتر هم در رابطه با میدان گازی بلوک فارسی نیز با بیان اینکه مذاکرات قراردادی و مالی بلوک فارسی با شرکت ONGC هند در حال انجام است، گفته بود: پیش بینی می کنیم قرارداد توسعه این میدان را تا پایان سال جاری نهایی شود.

میدان گازی این بلوک یعنی میدان گازی فرزاد B ظرفیتی حدود 12.5 تریلیون فوت مکعب ذخیره دارد. برای گاز استحصالی این میدان تاکنون سه بحث مصرف داخلی یعنی اتصال این گاز به خطوط لوله سراسری، انتقال به واحدهای پتروشیمی برای تولید متانول و آمونیاک و همچنین تبدیل به ال. ان.جی وجود داشته است؛ در فاز اول توسعه این میدان که MDP آن نیز نهایی شده، تولید یک میلیارد و 100 میلیون فوت مکعب گاز را پیش بینی شده است.

همچنین فاز اول توسعه این میدان گازی به شیوه بیع متقابل انجام خواهد شد و فاز دوم پس از مطالعات با ONGC هند نهایی خواهد شد. ارزش قرارداد با این شرکت هندی حدود سه میلیارد دلار برآورد شده است.