به گزارش خبرنگار مهر، سفر به صربستان تنها اردوی برون مرزی تیم والیبال نوجوانان ایران است که پیکارهای جهانی ایتالیا را در پیش دارد. این سفر در قالب چهارمین اردوی برون مرزی والیبالیست‌های نوجوان کشورمان انجام می‌شود.

"اسلوبودان میلوسوویچ" دبیر فدراسیون والیبال صربستان ضمن اعلام موافقت مسئولان این فدراسیون با پیشنهاد همتایان ایرانی، از تیم والیبال نوجوانان ایران دعوت کرده تا طی روزهای 26 فروردین ماه تا 15 اردیبهشت ماه در بلگراد اردوی آماده سازی برپا کند.

در دعوت‌نامه رسمی ارسالی از سوی فدراسیون والیبال صربستان تدارک برگزاری حداقل 7 بازی برای والیبالیست‌های نوجوان کشورمان طی اقامت 21 روزه در صربستان پیش‌بینی شده اما نامی از حریفان اعلام نشده است.

تیم والیبال نوجوانان ایران با قهرمانی در مسابقات سریلانکا سهمیه شرکت در پیکارهای جهانی ایتالیا (29 مدادماه تا 9 شهریورماه) را به دست آورد. تیم ایران در دوره گذشته این رقابت‌‎ها که درمراکش برگزار شد، مدال طلا را از آن خود کرد.