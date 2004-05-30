تائيد لايحه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از سوي شوراي نگهبان

به گزارش خبرگزاري مهر، لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزاو سيصد و هشتاد و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

گفتني است درصورت تصويب نهايي اين لايحه توسط مجلس ، تمامي نهادهاي امدادي ، بيمه اي و حمايتي در هم ادغام مي شوند و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل خواهد شد .

با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي از يك طرف پوشش كامل و جامع براي تك تك افراد كشور در سه محور امداد، بيمه و حمايت فراهم مي‌شود و از طرف ديگر با حذف تشكيلات زايد و ادغام دستگاه‌هاي موازي و تامين پوشش كامل جمعيت، كارآمدي و اثربخشي اين وزارتخانه افزايش خواهد يافت .

وزارتخانه جديد تمام امور رفاهي ، امدادي و بيمه اي را ساماندهي مي كند و بودجه مورد نياز اين وزارتخانه نيزاز محل بودجه سازمان هاي فبلي اما با يك برنامه ريزي دقيقتر و منسجم تر اداره مي شود .

