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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۱۱

تائيد لايحه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از سوي شوراي نگهبان

شوراي نگهبان قانون اساسي لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزاو سيصد و هشتاد و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

گفتني است  درصورت تصويب نهايي اين لايحه توسط مجلس ، تمامي نهادهاي امدادي ، بيمه اي و حمايتي در هم ادغام مي شوند و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل خواهد شد .

با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي از يك طرف پوشش كامل و جامع براي تك تك افراد كشور در سه محور امداد، بيمه و حمايت فراهم مي‌شود و از طرف ديگر با حذف تشكيلات زايد و ادغام دستگاه‌هاي موازي و تامين پوشش كامل جمعيت، كارآمدي و اثربخشي اين وزارتخانه  افزايش خواهد يافت .

 وزارتخانه جديد  تمام امور رفاهي ، امدادي و بيمه اي را ساماندهي مي كند و بودجه مورد نياز اين وزارتخانه نيزاز محل بودجه سازمان هاي فبلي اما با يك برنامه ريزي دقيقتر و منسجم تر اداره مي شود .

کد مطلب 82979

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