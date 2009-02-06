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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۳۱

دولت بر اساس آمار دانشجویی سال 83 به دانشگاهها یارانه داده است

دولت بر اساس آمار دانشجویی سال 83 به دانشگاهها یارانه داده است

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم علت کمبود یارانه های دانشگاهها را اختلاف در آمار دانشجویی دانست و گفت: آمار دانشجویی که معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری بر اساس آن به دانشگاهها بودجه و یارانه اختصاص می دهد از سال 83 تغییر نکرده و بر اساس آن یارانه به دانشگاهها اختصاص یافته است.

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد دانشجویان دانشگاههایی که از دولت یارانه می گرفتند در سال 83 برابر 730 هزار نفر بود اما در حال حاضر این تعداد به دو میلیون دانشجو رسیده است اما معاونت برنامه ریزی و راهبردی هنوز بر اساس آمار 730 هزار نفری یارانه اختصاص می دهد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به پیگیریهایی که صندوق رفاه و وزارت علوم برای حل این مشکل انجام داده اند گفت: تلاش زیادی انجام شده تا این مشکل برطرف شود حتی در سطح رئیس جمهوری نیز این موضوع مطرح شد و رئیس جمهور نیز دستوراتی را برای این منظور داده است اما علی الظاهر مقدورات بیش از این نیست.

وی اضافه کرد: آمار دانشجویی برای سال 88 نیز تغییری نکرده و معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری آمار امسال را نپذیرفته است.

مسئولان دانشگاه تهران و برخی دانشگاههای کشور در گفتگو با مهر اعلام کرده اند که یارانه تغذیه دانشجویانشان بر اساس آمار دانشجویی سال 80 محاسبه شده است و به همین دلیل تنها برای چند روز دیگر جیره غذایی دارند.

کد مطلب 829795

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