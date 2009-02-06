دولت بر اساس آمار دانشجویی سال 83 به دانشگاهها یارانه داده است

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد دانشجویان دانشگاههایی که از دولت یارانه می گرفتند در سال 83 برابر 730 هزار نفر بود اما در حال حاضر این تعداد به دو میلیون دانشجو رسیده است اما معاونت برنامه ریزی و راهبردی هنوز بر اساس آمار 730 هزار نفری یارانه اختصاص می دهد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به پیگیریهایی که صندوق رفاه و وزارت علوم برای حل این مشکل انجام داده اند گفت: تلاش زیادی انجام شده تا این مشکل برطرف شود حتی در سطح رئیس جمهوری نیز این موضوع مطرح شد و رئیس جمهور نیز دستوراتی را برای این منظور داده است اما علی الظاهر مقدورات بیش از این نیست.

وی اضافه کرد: آمار دانشجویی برای سال 88 نیز تغییری نکرده و معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری آمار امسال را نپذیرفته است.

مسئولان دانشگاه تهران و برخی دانشگاههای کشور در گفتگو با مهر اعلام کرده اند که یارانه تغذیه دانشجویانشان بر اساس آمار دانشجویی سال 80 محاسبه شده است و به همین دلیل تنها برای چند روز دیگر جیره غذایی دارند.