رودانکو اورلویچ شب گذشته بعد از دیدار دو تیم تراکتورسازی کردستان و دانشگاه آزاد به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر شرایط بد روحی بازیکنان مهمترین مشکل ما در ادامه رقابت های سوپر لیگ باشگاه های کشور است.

وی افزود: تیم تراکتورسازی در همه دیدارها بازی را بهتر آغاز می کند ولی متاسفانه در پایان نتیجه ای باور نکردنی به دست می آورد که این شرایط به هیچ وجه قابل قبول نیست.

سرمربی تیم تراکتورسازی کردستان بیان داشت: تیم ما بازیکنان بسیار خوبی دارد ولی متاسفانه در جریان بازی نمی توانند به نحو احسن تاکتیک های مودر نظر را اجرا نموده و باعث شده که ما در چهار بازی پیاپی مسابقه را واگذار نمائیم.

اورولویچ افزود: ما به بازی خودمان اعتقاد نداریم و این مشکل شرایط را به گونه ای رقم می زند که تیم های حریف بهترین استفاده را برده و به راحتی به پیروزی دست یابند.

وی عنوان کرد: ما باید زمان لازم را برای بازیابی تیم بدست آوریم و در این راستا تلاش خواهیم کرد که نقاط ضعف را پوشش داده و در درجه اول بازیکنان را از لحاظ روحی برای پیکارهای بعدی آماده کنیم.

سرمربی تیم تراکتورسازی کردستان گفت: ما بازیکن جدید بسیار خوبی جذب کرده ایم و باید هر چه سریعتر این هماهنگی را بین بازیکنان ایجاد نموده و تا برای بازی های بعدی به مشکل برنخوریم.

اورولویچ خاطرنشان کرد: تیم دانشگاه آزا بهتر از فرصت های ایجاد شده استفاده کرد و ما را در زمین خود شکست داد و باعث شد که این شکست باعث شد تیم ما در جدول رقابت ها باز هم سقوط کند.

تیم دانشگاه آزاد شب گذشته موفق شد در ادامه رقابت های سوپر لیگ باشگاه های کشور تیم تراکتورسازی کردستان را با نتیجه 78 بر 77 از پیش روی بردارد.