اعتراف جعجع به ربودن 4 دیپلمات ایرانی/ ابراز تاسف وزیر دادگستری لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعجع شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی برای اولین بار به این مسئله اعتراف کرد که دیپلماتهای ایرانی در ایست البرباره ربوده شدند و البته از چگونگی ربوده شدن این افراد خودداری کرد و مدعی شد این افراد بعدا در مکانی که وی مدعی شد از آن اطلاعی ندارد، کشته شدند.

جعجع که سردرگمی و آشفتگی در سخنانش هویدا بود؛ در تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت اصلی خود، افشای سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده را مشروط کرد به اینکه سرنوشت تمام اتباع بیگانه باید مشخص شود.

مسئله مهم دیگر، موافقت دولت لبنان با تشکیل کمیته مشترک ایرانی لبنانی برای پیگیری این پرونده است.

روز گذشته محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت با ابراهیم النجار وزیر دادگستری لبنان دیدار کرد.

حزب نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق) به سبب روبرو بودن با این پرونده قضایی دیپلماتیک بین المللی بزرگی چون ربودن دیپلماتهای ایرانی در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته است و در فاصله اندک باقی مانده تا انتخابات بهار با مشکلات متعددی روبرو شده است.

به گزارش شبکه المنار، تلاشهای جعجع برای مخدوش کردن وجهه جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون از جریانهای مهم مسیحی لبنان با شکست روبرو شده است.

ابراهیم نجار وزیر دادگستری لبنان بر تمایل جدی خود برای مشخص شدن سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده ایرانی از راه کمیته حقیقت یاب و اقدامات دستگاه قضایی تاکید کرد.

وی در عین حال از اینکه این پرونده مهم از بیست و هفت سال پیش تا کنون به حال خود رها شده است و حتی در دستگاه قضایی لبنان وجود ندارد، ابراز شگفتی و تاسف کرد و مشخص شدن سرنوشت این دیپلماتها را علاوه بر اینکه وظیفه سیاسی و قضایی دانست، یک وظیفه انسانی نیز قلمداد کرد.

سمیر جعجع متهم اصلی ربودن چهار دیپلمات ایرانی و تحویل آنها به رژیم صهیونیستی چند روز پیش در واکنش به اظهارات قاطعانه دبیرکل حزب الله مبنی بر مسئول بودن جعجع و فالانژیستهای سابق لبنان در ربودن این افراد، برای فرار از پاسخگویی به فرافکنی پرداخت.

سمیر جعجع که فرماندهی نیروهای فالانژیست را به هنگام ربودن چهار دیپلمات ایرانی در بیست و شش سال پیش برعهده داشت وهم اکنون در قالب حزب "نیروهای لبنانی" رهبری این افراد را به عهده دارد، در واکنش به سخنان منطقی و مستدل سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان که این نیروها را مسئول اصلی روشن شدن سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی دانست، تلاش کرد با ربط دادن این سخنان به مسائل انتخاباتی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه پنجشنبه دهم بهمن با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی پرونده چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی و فشار دولت لبنان بر حزب نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق) به عنوان متهم اصلی ربوده شدن این افراد، جعجع و نیروهای وابسته به وی را مسئول روشن شدن این پرونده دانست.

دفتر نخست وزیر لبنان هم در واکنش به سخنان دبیرکل حزب الله در بیانیه ای از پیگیری پرونده دیپلماتهای ربوده شده ایرانی در این کشور، از طریق رایزنی با نهادهایی چون سازمان ملل متحد خبر داد.

به هر حال اظهارات شب گذشته جعجع نشان می دهد وی به سبب ارتباط نزدیک با رژیم صهیونیستی در جریان جنگ داخلی 15 ساله بیش از هر کس دیگری از سرنوشت دیپلماتهای ایرانی آگاه است و مقامهای جمهوری اسلامی ایران باید از طریق دولت لبنان، وی را برای دادن اطلاعات در این زمینه تحت فشار قرار دهند.

