به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی عصر دیروز در همایش فرصت های اشتغال و کارآفرینی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب افزود: اگر این طرح با موفقیت انجام شود سالی 150 تا 200 هزار نفر آموزش کارآموزی خواهند دید.

وی با بیان اینکه متأسفانه نظام آموزشی کشور ما مشکل دارد گفت: امروز در دانشگاههای ما رشته هایی راه اندازی می شود که تنها وقت دانشجویان و جوانان گرفته می شود و هیچ سودی ندارد.

جهرمی اظهار داشت: امروز مشکل بیکاری کشور تعداد فارغ التحصیلان نیست بلکه نوع آموزشی است که بر اساس نیاز بازار کار به این افراد داده می شود. امروز در دنیا کسی نمی تواند فارغ التحصیل شود مگر این که دوره های کاروزی را پشت سر گذاشته باشد.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: ما باید نظام آموزشی کشور را تغییر دهیم تا از اینکه فارغ التحصیلان آینده در رشته تحصیلی خود تخصص ندارند و دوره های کارورزی را پشت سر نگذرانده اند، جلوگیری شود.

جهرمی خاطر نشان کرد: در وزارت کار این برنامه ریزی صورت گرفته تا فارغ التحصیلان دانشگاهها در بیرون از دانشگاه کار آموزشی کنند و به مدت یکسال آموزش ببینند و حقوق اندکی نیز به این افراد پرداخت شود. اگر این طرح با موفقیت انجام شود سالی 150 تا 200 هزار نفر آموزش کارآموزی خواهند دید.

وی تاکید کرد: همچنین آموزش کسب و کار و کارآفرینی نیز به مدت 72 تا 120 ساعت برای دانشجویان برنامه ریزی شد که در مجموع 150 هزار نفر در این دوره ها شرکت کردند. ما علاقمند هستیم که این دوره ها بیشتر در رشته های علوم انسانی که دارای فرصت های شغلی کمتری است راه اندازی شود.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: اعتبارات و تسهیلات بانکی نیز در قالب بنگاه های زود بازده برای کسانی که در این دوره ها شرکت کرده اند در نظر گرفته شده و افراد در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

جهرمی افزود: متأسفانه امروز در کشور ما مشکل مدیریت است نه نیروی انسانی و طبیعی. باید برنامه ریزی ها برای مدیریت در نظام آموزشی، اقتصادی، پولی و استفاده صحیح از سرمایه انسانی انجام شود.

وی ادامه داد: امروز نا امیدی به آینده در میان دانشجویان بسیار فراگیر شده زیرا نظام آموزشی ما بر اساس نیاز واقعی بازار کار دانشجویان را آموزش نمی دهد. متاسفانه ما بارها جلساتی را با مسئولان وزارت علوم داشته ایم اما این افراد تاکید می کنند که بازار کار به ما ربطی ندارد، با چنین نگاهی تنها در حال اتلاف سرمایه و منابع و زمان هستیم.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشورهای دنیا 10 تا 11 هزار عنوان شغلی وجود دارد اما درکشور ما تنها سه هزار عنوان شغلی موجود است به همین دلیل باید به دنبال راه اندازی مشاغل جدید در کشور باشیم.

جهرمی تاکید کرد: اگر بخواهیم که کشور به چشم اندازهای پیش بینی شده در برنامه برسد باید بر روی سرمایه های انسانی کارآفرین سرمایه گذاری کنیم.