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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۰۰

بهره برداری از موزه مردم شناسی همدان

بهره برداری از موزه مردم شناسی همدان

همدان - خبرگزاری مهر: موزه مردم شناسی همدان با حضور قائم‌مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در حاشیه بهره برداری از این موزه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این حمام در سال 78 به مبلغ 27 میلیون تومان خریداری شد و با تخصیص 200 میلیون تومان اعتبار به محلی برای جذب گردشگر تبدیل شده است.

اسد الله بیات در خصوص معماری و نوع ساخت این حمام نیز اظهار داشت: حمام دارای سردر آجری و یک هشتی ورودی است که پلان سرد و گرم آن مربع شکل است و چهار ستور سنگی دارد.

وی افزود: سقف این بنا با طاق‌های کلمبو و فضای داخلی نیز با طاق‌نماهایی از نوع قوس خباغی مزین شده است و در دو طرف حمام سرد، رختکن و حوضی در وسط قرار دارد؛ در قسمت غربی نیز حمام مردانه و تون واقع شده است.

بیات حمام قلعه را متفاوت از دیگر حمام‌های مشابه در استان همدان بیان کرد و گفت: حمام قلعه در مقایسه با دیگر حمام‌های سنتی و قدیمی از یک ویژگی ساختاری، هندسی و معماری خاصی برخوردار بوده و شامل دو قسمت زنانه و مردانه است.

حمام قلعه متعلق به فردی به نام حاج محمد حسین بود که سال 1378 خورشیدی توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری و پس از مرمت و تجهیز به موزه مردم شناسی تبدیل شد.

این موزه که در محل حمام قلعه شهر همدان قرار دارد از آثار دوره قاجاریه است و در یک هزار و 700 متر مربع ساخته شده است.

حمام قلعه سال 25 اسفند سال80 توسط به شماره 5023 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

کد مطلب 829827

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