روسیه و اتحادیه اروپا به هم وابسته اند/ تاکید بر حل سریع تنشها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، خوزه مانوئل باروسو در بیانیه ای به مناسبت سفر خود به مسکو اعلام کرد: بحران مالی و اقتصادی و همچنین چالش هایی که اتحادیه اروپا و روسیه در زمینه های امنیت و انرژی داشته اند نشان داده است که دو طرف به هم وابسته اند.

وی در این بیانیه خواستار حل فوری اختلافات بین مسکو و بروکسل شد.

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا امروز در مسکو با مقامات کرملین دیدار می کند.

خبرگزاری آلمان، امنیت انرژی را پس از تنش گازی ماه گذشته اوکراین و روسیه که به قطع گاز قسمتی از اروپا انجامید در راس مباحث امروز مقامات اروپایی و روسی عنوان کرد.

نشست امروز مقامات اروپایی و روس قرار بود آگوست گذشته برگزار شود که با شروع جنگ قفقاز بین مسکو و تفلیس به تعویق افتاد.

