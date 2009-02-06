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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۰۲

باروسو :

روسیه و اتحادیه اروپا به هم وابسته اند/ تاکید بر حل سریع تنشها

روسیه و اتحادیه اروپا به هم وابسته اند/ تاکید بر حل سریع تنشها

رئیس کمیسیون اروپا در آستانه سفر به مسکو برای شرکت در نشست مشترک اتحادیه اروپا-روسیه که امروز برگزار می شود، با تاکید بر وابستگی طرفین به یکدیگر خواستار حل سریع تنشها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، خوزه مانوئل باروسو در بیانیه ای به مناسبت سفر خود به مسکو اعلام کرد: بحران مالی و اقتصادی و همچنین چالش هایی که اتحادیه اروپا و روسیه در زمینه های امنیت و انرژی داشته اند نشان داده است که دو طرف به هم وابسته اند.

وی در این بیانیه خواستار حل فوری اختلافات بین مسکو و بروکسل شد.

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا امروز در مسکو با مقامات کرملین دیدار می کند.

خبرگزاری آلمان، امنیت انرژی را پس از تنش گازی ماه گذشته اوکراین و روسیه که به قطع گاز قسمتی از اروپا انجامید در راس مباحث امروز مقامات اروپایی و روسی عنوان کرد.

نشست امروز مقامات اروپایی و روس قرار بود آگوست گذشته برگزار شود که با شروع جنگ قفقاز بین مسکو و تفلیس به تعویق افتاد.
 

کد مطلب 829830

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