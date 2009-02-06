کمبود اختیاردانشگاهها در امور عمرانی/ نگرانی ازحذف استقلال دانشگاهها

غلامرضا حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد شهر مراغه پروژه ای عمرانی را بعد از دانشگاه دولتی مراغه آغاز کرده و پروژه اش قبل از ما به اتمام رسیده است که این به اختیارات آنها برمی گردد زیرا اصلا به سازمانهای نظارتی و بازرسی پاسخگو نیستند اما در حوزه عمرانی دانشگاههای دولتی هنوز مشکلات وجود دارد و اختیارات دانشگاههای دولتی در حدی نیست که بتوانیم یک پروژه را پیش ببریم.

رئیس دانشگاه مراغه افزود: اگر اختیاراتی که واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در هزینه کردن اعتبارات هزینه ای و عمرانی خود دارند در اختیار دانشگاههای دولتی نیز قرار گیرد شاید اصلا فرایندهای طولانی برای فعالیتهای عمرانی در دانشگاههای دولتی طی نمی شد. اکنون بر اساس مقررات اخیری که دولت بر فعالیتهای عمرانی دستگاههای دولتی حاکم کرده است (معیار مترمربعی) نه تنها اختیار لازم به دانشگاههای دولتی داده نشده بلکه مشکلات دیگری نیز پیش می آید که یا پیمانکار و یا دانشگاه متضرر می شود.

حجتی با بیان اینکه "هنوز بند الف ماده 49 به طور کامل اجرا نمی شود"، به مهر گفت: پس از گذشت چهار سال از گنجانده شدن ماده 49 (قانون استقلال دانشگاه) در قانون برنامه چهارم توسعه هنوز اختیارات تامی که دانشگاهها برای اموری نظیر هزینه کردن اعتبارات می خواستند، عملیاتی نشده است. ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کرده که دانشگاهها هیئت امنایی شوند و هیئت امنا بتواند اختیارات تامی در برخی مسائل به دانشگاهها بدهد اما هنوز بند الف ماده 49 به طور کامل اجرا نمی شود و حتی این نگرانی وجود دارد که قانون استقلال دانشگاه از قانون برنامه پنجم توسعه حذف شود.

رئیس دانشگاه مراغه درباره علت اجرایی نشدن بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه که ناظر بر استقلال دانشگاه است، افزود: راهکارهای اجرایی شدن این قانون مشخص نیست. حرکتهای زیگزاگی و موازی نیز وجود دارد. همچنین برخی بخشنامه هایی که از سوی دولت ابلاغ می شوند زیگزاگی و در تقابل با قانون اداره دانشگاه بر اساس تصمیمات کلی هیئت امنای دانشگاه قرار می گیرد.

وی در ادامه گفت: وزارت علوم در حال حاضر می گوید که دانشگاهها باید با هیئت امنا کار کنند اما از طرف دیگر دولت بخشنامه ای به دانشگاه فرستاده و الزام به اجرای آن بخشنامه کرده است. بر طبق قانون هنگامی بخشنامه دولتی قابل اجراست که در هیئت امنای دانشگاه مطرح شود، از طرفی نیز اگر آن بخشنامه اجرا نشود، یعنی دستور دولت اجرا نشده است. دیوان محاسبات نیز هر چند که هیئت امنای دانشگاهها را قبول دارد اما پس از گذشت 4 سال از تصویب قانون هیئت امنایی شدن دانشگاهها هنوز هماهنگیهای کامل ایجاد نشده است.

رئیس دانشگاه مراغه خاطرنشان کرد: این نگرانی وجود دارد که قانون استقلال دانشگاه از برنامه پنجم توسعه حذف شود اما دانشگاهها تمایل به حذف آن را از قانون ندارند بلکه تمایل دارند که اداره دانشگاهها با هیئت امنا مقداری شفاف تر شود. البته که هیئت امنایی بودن در بسیاری مواقع به دانشگاه کمک کرده اما مدنظر بود که دانشگاهها بتوانند کاملا مستقل شوند اما هنوز یک هماهنگی کاملی وجود ندارد زیرا یک بخش دانشگاه بر اساس مصوبات هیئت امنا با دانشگاه همکاری می کند و یک بخش دیگر دانشگاه با دولت کار می کند یعنی کارمندان دانشگاه وابسته به سازمان مدیریت سابق اما اعضای هیئت علمی وابسته به تصمیمات هیئت امنای دانشگاه هستند.

سید سلمان نورآذر خشکناب رئیس دانشگاه تفرش نیز به مهر گفت: اگر دست دانشگاههای دولتی باز باشد مشکلات از بین می رود. در دانشگاه آزاد اسلامی تفرش که نزدیک ما است، مشاهده کردم که ساختمان بزرگی راه اندازی شد. این ساختمان طی 9 ماه ساخته شده و مسئول دانشگاه می گوید اختیار تام و پول را با هم دارد. این در حالیست که دانشگاههای دولتی اختیاراتی که واحدهای دانشگاه آزاد دارند را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در سیستم مقررات دولتی بودجه های عمرانی در یک جا متمرکز است که تا مصوب شود و بودجه عمرانی به دست دانشگاه برسد و سپس دانشگاه مناقصه برگزار کند، زمان قابل توجهی صرف می شود. بنابراین در این زمانی که تلف شده یک مرتبه شاهد بروز تورم در جامعه و به دنبال آن دچار کمبود بودجه می شویم. به نظر من اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس دانشگاه می شود یعنی همه جوره به وی اعتماد دارند بنابراین باید اختیاراتی به وی دهند تا بتواند تصمیم بگیرد. یعنی این غل و زنجیرها را باز کنند.

رئیس دانشگاه تفرش با بیان اینکه اعتقادی به روش مدیریتی حاکم در دانشگاههای دولتی ندارد، معتقد است: تمرکزگرایی حاکم است و اختیارات توزیع نشده است.