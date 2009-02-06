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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

احمدی‌نژاد دردیدار سفیر سوئیس:

ایران آماده مشارکت در حل مسائل اساسی جهان است

ایران آماده مشارکت در حل مسائل اساسی جهان است

رئیس جمهور شرایط امروز جهان را فرصتی مناسب برای تغییر در رفتار برخی کشورهای زورگو عنوان و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده استقبال از تغییرات واقعی و صحیح در دولت جدید آمریکا و مشارکت برای حل مشکلات اساسی جهان در فضای احترام متقابل و عادلانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پس از دریافت استوارنامه سفیر جدید سوئیس در تهران با بیان اینکه امروز بوش با تفکر خودبرتربینی و حل مسائل جهان با زور به تاریخ پیوسته است، اظهارداشت: امیدواریم اخلاق ، اندیشه و عمل بوش نیز به تاریخ بپیوندد و درس عبرتی برای سایر دولتمردان آمریکا باشد.

رئیس جمهور با تاکید براینکه دولت آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره درمقابل ملت ایران ایستاده و برخی کشورهای اروپایی نیز چشم بسته از آمریکا تبعیت کرده اند، تاکید کرد: امروز استفاده از زور در مناسبات جهانی مردود است و کشورهای زورگو باید خواسته ها و حقوق ملت بزرگ و متمدن ایران را قبول کنند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه روابط ایران و سوئیس قابل گسترش و افزایش است، گفت: قرارداد انتقال گاز شروع خوب و گام بلندی برای توسعه روابط دوجانبه بود و ایران ، سوئیس و کشورهای در مسیر انتقال گاز از اجرای این طرح سود می برند.

رئیس جمهور با بیان اینکه جهان را باید با تعامل و همکاری سازنده اداره کرد، اظهارداشت: سوئیس می تواند در اصلاح وضع فعلی جهان و بهبود امور نقش موثری ایفا کند.

خانم "لیویالوی آگوستی" سفیر جدید سوئیس نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه و تبریک سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و سوئیس را دیرینه و عمیق دانست و تصریح کرد: سوئیس علی رغم انتقادات برخی کشورهای اروپایی خواستار گسترش مناسبات و همکاری ها با ایران در بخش های گوناگون است.

سفیرجدید سوئیس قرارداد انتقال گاز ایران به سوئیس را نقطه عطفی درروابط دوجانبه برشمرد وگفت: روابط اقتصادی دو کشور می تواند تا سطح حداکثری گسترش یابد.

"لیویالوی آگوستی" خاطرنشان کرد: همه مسایل جهان از طریق گفتگوی عادلانه حل خواهد شد و باید از استفاده از زور خودداری کرد.
کد مطلب 829836

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