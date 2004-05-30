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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۳۸

آصفي درگفتگو با خبرگزاري روسي "ريانووستي " :

ايران از پيشنهاد روسيه براي تشكيل كنفرانس بين المللي عراق حمايت مي كند

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران امروز اعلام كرد كشورش از پيشنهاد روسيه مبني بر برگزاري كنفرانس بين المللي در باره عراق با شركت كشور هاي عضو شوراي امنيت و كشور ها همسايه عراق حمايت مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در گفتگويي با خبرگزاري ريا نوستي روسيه گفت : ما ازتشكيل اين كنفرانس حمايت مي كنيم زيرا كشور هاي همسايه عراق بايد در حل مشكل عراق شركت داشته باشند .

وي افزود : درحال حاضر فعاليت ها و حضوركشورهاي مهم و بانفوذي مانند روسيه و فرانسه و كشورهاي عضو شوراي امنيت گام مهمي براي حل وضعيت بحراني عراق است .

حميد رضا آصفي با تاكيد بر موضع ايران گفت كه اشغال عراق بايد هرچه زودتر پايان يابد و قدرت  به مردم عراق واگذار شود .

گفتني است روسيه پيشنهاد كرده است كه كنفرانسي بين المللي درباره  مشكل عراق بايد با حضور كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل و كشور هاي همسايه عراق و همه طرفهاي درگير در اين كشور تشكيل شود .

ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در ديدار روز جمعه خود با حسني مبارك رئيس جمهوري مصر اين پيشنهاد  را دوباره تكرار كرد كه مصر نيز در اين بار حمايت خود را اعلام كرد .


کد مطلب 82984

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