تئوری "ولایت فقیه" یکی از دلایل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود

"شریف راشد" نویسنده مصری در گفتگو با خبرنگار بین الملل مهر درباره انقلاب اسلامی ایران و پیروزی آن به رهبری امام خمینی رحمه الله علیه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بی هیچ شک و بحثی حاکمیت حکومت اسلامی را بعد از 14 قرن بازگرداند، نوشت: در حقیقت انقلاب اسلامی پیاده کننده دستورات الهی در روی زمین و اجرای سنت پیامبر( ص) و برگرفته از حکومت عادلانه امام علی علیه السلام و پاسخی به ندای مظلومیت سید الشهداء امام حسین (ع) و پاسخ به ظلم های روا شده علیه اهل بیت به شمار می رود.

شریف راشد که درباره انقلاب اسلامی کتاب های متعددی نوشته، همچنین خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی پیام اطمینان بخشی به مستضعفان و محرومین جهان و پاسخی به اشتیاق مومنان برای درک عدالت و آزادی بود.

شریف راشد نویسنده و محقق مصری

این نویسنده مصری درادامه خاطر نشان کرد: شاید مردم ( جهان ) درس های انقلاب اسلامی را به یاد بیاورند اول اینکه هیچ چیزی نمی تواند حق را پایمال کند و نکته بعدی اینکه برای به دست آوردن حق چاره ای جز فداکاری نیست هرچند اگر دراین راه جان از دست برود. همانگونه که مردم مومن ایران در برابر گلوله های نظامیان شاه دست به چنین اقدامی زدند و مسئله بعدی اینکه حضور یک رهبر حکیم، هوشیار و امیدبخش و اطمینان بخش ضروری است که همه این نکات را به طور کامل می توان در شخصیت امام خمینی رحمه الله علیه نظاره گر بود.

انقلاب اسلامی ایران پیام اطمینان بخش به مستضعفان و محرومان جهان بود.

وی درادامه با تمجید از این سخن امام خمینی رحمه الله علیه که فرمودند؛ "خون ما از خون امام حسین علیه السلام رنگین تر نیست" گفت: یکی از علت های پیروزی امام خمینی ایده و اندیشه بی نظیر ایشان در مفهوم ولایت فقیه بود.

وی افزود: حقیقت امر این است که انقلاب اسلامی توانست انقلاب فکری را ایجاد کند و آن خروج و اعتراض به رژیم ظالم به جای نشستن و منتظر ماندن برای ظهور فرج است.

این نویسنده مصری درادامه اظهار داشت: شایسته است که اهل تسنن هم از مفهوم خروج و انقلاب بر رژیم ظالم الهام بگیرند آن هم بعد از آنکه فقهای سلطنتی آنان طی قرن های گذشته فقط آنان را به صبر ابدی دعوت کردند و انقلاب علیه نظام ظالم را هرچند اگر به آنان ظلم کند، اموال و دارایی آنان را به یغما ببرد و بیگناهان را بکشند، جایز نمی شمارند و این تفکر غلط موجب آن شد تا گروه های تکفیری به وجود آیند و خون همه مردم را بدون آنکه هیچ فرقی میان آنان قائل شوند، مباح بشمرند.

لزوم الهام گیری اهل تسنن از مفهوم انقلاب و خروج بر رژیم ظالم.

شریف راشد تصریح کرد: امام خمینی علیه السلام درصدد بود تا مسلمانان را به یکی از حقایق بزرگ دین اسلام متوجه و آگاه کند و آن ماهیت پیروی و تبعیت از دین بود و اینکه در دین اسلام، قوم، نژاد و ملیت جایی ندارد بلکه پیروی از مجموعه ارزش های دینی معنا و مفهوم پیدا می کند و به این ترتیب این مسئله را رهنمون می کند که اسلام نژاد نمی شناسد و عرب و عجم و دیگر نژادها برای آن فرقی نمی کند.

این نویسنده مصری خاطر نشان کرد: امام خمینی رحمه الله علیه با فکر عمیق و صفای درونش امت اسلام را به یکپارچگی و کنار گذاشتن اختلافات که فقط به نفع دشمنان است، دعوت کرد و فرمود: همه برادران شیعه و اهل تسنن باید اختلافاتشان را کنار بگذارند چرا که این اختلافات فقط به کسانی که هیچ اعتقادی به مذهب شیعه و سنی و نه هیچ مذهب دیگر ندارند، سود می رساند.

وی درادامه درباره اینکه انقلاب اسلامی تا چه حد به ظهور گروه های مقاومت کمک کرد، گفت: گذر زمان حقیقت این امر را به اثبات رساند که انقلاب اسلامی ایران موجب نزدیکی می شود نه تفرقه، نگاه تساوی دارد و نه تفاوت و همین انقلاب موجب تقویت حزب الله لبنان شد همانطوری که گروه های مبارز سنی را در فلسطین تقویت کرد.

شریف راشد تاکید کرد: اگر اشرار جهان درصدد براندازی انقلاب اسلامی برآیند، خداوند کید و حیله آنان را به خودشان باز می گرداند و کافرین را نابود و مومنان را یاری می کند. همانطوری که شاهد بودیم خداوند مزدور اول آمریکا یعنی صدام حسین را از بین برد. آیا مستکبران عرب این موضوع را درک نمی کنند؟.

وی افزود: ما سران عرب اگر بیدار باشیم و منطقی و عقلانی ببینم و جاهلانه نیندیشیم قطعا دست در دست انقلاب اسلامی ایران قرار می دهیم. چرا که وحدت اسلامی ضامن احقاق حق ما است و احقاق حق هیچ وقت با تبعیت از آمریکا و غرب و سست و ضعیف شدن دربرابر دشمن انسانیت یعنی صهیونیستها حاصل نمی شود.

انقلاب اسلامی تنها پشتیبان مسائل جهان عرب است.

شریف راشد تاکید کرد: برای هر انسان این مسئله روشن و واضح است که تنها یاریگر مسائل ما ( عرب ها) درجهان بعد از خداوند متعال انقلاب اسلامی ایران است که در همه مشکلات و سختی ها یاور و پشتیبان ما بود و بحران غزه یک نمونه واضح از آن است.

وی درادامه با انتقاد شدید از شعارهای غرب درباره "حقوق بشر" گفت: آنان به کمترین اقدامی برای احقاق حقوق بشر دست نزدند و این درحالی است که شاهدیم برخی از رژیم های مزدور عربی هم با ارتش دشمن برای کشتار بیگناهان همراه می شوند اما در عین حال می بینیم که ملت های مظلوم ما با حمایت جمهوری اسلامی ایران دست به مقاومت قهرمانانه می زنند و اغراق نکردیم اگر بگویم که ادامه حیات امت اسلامی در گروه مقاومت است و دفاع از امت اسلامی امروز در مرهون مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین است.