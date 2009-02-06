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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

یک تحلیلگر غربی:

نوع تعامل با ایران ماهیت رویکرد خارجی اوباما را مشخص می سازد

نوع تعامل با ایران ماهیت رویکرد خارجی اوباما را مشخص می سازد

تحلیلگر روزنامه هرالد تریبیون اینترنشنال، ایران را نقطعه عطف سیاست خارجی رئیس جدید کاخ سفید عنوان کرده و وی را فعلا در ماه عسل سیاسی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان فرید تحلیلگر روزنامه هرالد تریبیون اینترنشنال در گفتگو با فرانس 24 درباره محبوبیت باراک اوباما در اروپا گفت: دلیل محبوبیت رئیس جمهور سیاهپوست در اروپا رویکرد نرم وی در خصوص مسائل جهانی است.

وی به دوران حکومت جرج بوش رئیس جمهور سابق و ضربه ای که حکومت وی به محبوبیت جمهوریخواهان زد اشاره کرد و گفت: وضعیت جان مک کین جمهوریخواه در اروپا در زمان تبلیغات انتخاباتی بسیار بد بود و طبق نظرسنجی ها وی در فرانسه هیچ طرفداری نداشت.

این تحلیلگر مسائل بین المللی، اوباما را در ماه عسل سیاسی اعلام کرد و ابراز داشت: دوره کنونی برای رئیس جدید کاخ سفید، دوره فراموشی و بخشش است.

وی جمهوری اسلامی را نقطه عطف سیاست خارجی اوباما دانست و گفت: سیاست خارجی رئیس جمهور جدید در چهارماه آینده بویژه در خصوص ایران می تواند رویکرد وی را مشخص کند.

کد مطلب 829842

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