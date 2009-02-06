دانشگاه آزاد با شکست پتروشیمی به صدر جدول صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین هفته مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور شب گذشته با برگزاری 3 دیدار پیگیری شد.
تیم دانشگاه آزاد درحساسترین دیدار این هفته از رقابتها در سالن شهید عضدی تهران مقابل پتروشیمی به میدان رفت و موفق شد با 4 اختلاف امتیاز نخستین شکست این فصل از مسابقات را به حریف ماهشهری خود تحمیل کند. بازیکنان دانشگاه آزاد با کسب این پیروزی که نهمین برد آنها محسوب می شود و به لطف تفاضل بهتر به صدرجدول ردهبندی صعود کردند.
در دو دیدار برگزار شده دیشب تراکتورسازی تبریز در بندرعباس تیم تایدواتر را از پیش رو برداشت. تیم متالوژی پودر قزوین نیز مغلوب میزبان خود نفت و گاز گچساران شد. نتایج به دست آمده در بازیهای دیشب به این شرح است:
* دانشگاه آزاد 6 - پتروشیمی بندرامام 2
* تایدواتر بندرعباس صفر - تراکتورسازی تبریز 6
* نفت و گاز گچساران 6 - متالوژی پودر قزوین صفر
در جدوبل ردهبندی این رقابتها تیم دانشگاه آزاد، پتروشیمی و تجار کیش ردههای اول تا سوم را در اختیار دارند. تیم تایدواتر بندرعباس نیز دررده آخر ایستاده است.
جدول ردهبندی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاهای کشور به این شرح است:
1- دانشگاه آزاد (39 امتیاز)
2- پتروشیمی بندرامام (39 امتیاز)
3- تجار کیش (35 امتیاز)
4- تراکتورسازی تبریز (28 امتیاز)
5- نفت و گازگچساران (24 امتیاز)
6- صندوق ضمانت صادرات (19 امتیاز)
7- متالوژی پودر قزوین (16 امتیاز)
8- تایدواتر بندرعباس ( 10 امتیاز)
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