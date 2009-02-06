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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

رئیس جهاد کشاورزی گیلان:

توسعه کشاورزی گیلان نیازمند اعتبارات ویژه است

توسعه کشاورزی گیلان نیازمند اعتبارات ویژه است

رشت - خبرگزاری مهر: اردشیر روحی گفت: توسعه بخش کشاورزی در استان گیلان نیازمند اعتبارات و بودجه ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر دررشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان صبح امروز در جمع مدیران این سازمان اظهار داشت: حضور موثرتر کشاورزی استان در بخش صادرات  و دست یافتن به توسعه چشمگیر دراین بخش نیاز به سرمایه گذاری مناسب است.

وی عنوان کرد: این استان با توجه به دارا بودن ظر فیتهای قوی وبه عنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور نیازمند توجه بیشتر به ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی در حوزه کشاورزی و تولید محصولات با کیفیت برای مصرف کننده داخلی و خارجی است.

روحی با اعلام اینکه گیلان استانی کشاورزیست و بقیه محورهای توسعه استان باید در کنار توسعه کشاورزی صورت گیرد افزود: مبنای پیشرفت کشورها توسعه صنعت و تکنولوژی برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی است.

وی همچنین در ادامه خواستار همکاری تمامی مدیران برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی استان گیلان شد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: برای پیشگیری از کم آبی احتمالی درحال حفر چاه، ایستگاه پمپاژ، احیای آب بندانها و لایروبی کانالها هستیم.

کد مطلب 829847

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