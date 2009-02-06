توسعه کشاورزی گیلان نیازمند اعتبارات ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر دررشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان صبح امروز در جمع مدیران این سازمان اظهار داشت:

وی عنوان کرد: این استان با توجه به دارا بودن ظر فیتهای قوی وبه عنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور نیازمند توجه بیشتر به ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی در حوزه کشاورزی و تولید محصولات با کیفیت برای مصرف کننده داخلی و خارجی است.

روحی با اعلام اینکه گیلان استانی کشاورزیست و بقیه محورهای توسعه استان باید در کنار توسعه کشاورزی صورت گیرد افزود: