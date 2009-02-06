با شعار عدالت نباید مانع توسعه کشور شویم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پنج شنبه شب در مراسم بزرگداشت سی امین سال پیروزی ‏انقلاب که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در مسجد چهارمردان قم برگزار شد طی سخنانی ضرورت توسعه و آبادانی کشور را مورد ‏توجه قرار داد و گفت: نظام ما نظام طبقاتی در بسته و محدود نیست و ما نباید با شعار عدالت،‌ مانع توسعه کشور شویم.

وی با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم فقر را گسترش دهیم بر ضرورت خصوصی سازی واقعی در دولت تاکید کرد و یادآور شد: خصوصی سازی و ‏کوچک کردن دولت دستاوردهای مهمی برای کشور به دنبال خواهد داشت و باید تلاش و برنامه ریزی شود تا حضور مردم در عرصه‌های ‏مختلف اقتصادی بطور صحیح فراهم شود و دولت تنها بر امور نظارت کند. ‏



پورمحمدی اظهار داشت: البته طبیعی است که حضور بخش خصوصی و مردم در عرصه‌های مختلف دستاوردها منافعی نیز برای آنان خواهد ‏داشت که ما نباید نگران این موضوع باشیم چون نظام ما طبقاتی و در بسته نیست. ‏



وی در ادامه ضمن تبریک فرا رسیدن سی امین سال پیروزی انقلاب، دستاوردهای انقلاب را کم نظیر خواند و افزود: بحمدالله بعد از پیروزی ‏انقلاب در کشور کارهای بزرگی انجام شده است که هر انسان منصفی آن را تصدیق می‌کند. ‏



وزیر اسبق کشور محرومیت زدایی و توجه به محرومان را شعار تمام دولتهای پس از انقلاب دانست و تصریح کرد: در کلیه دولت‌ها این شعار ‏مطرح بوده و مسئولان دلسوزانه سراغ مردم و ولی نعمتان خود می‌روند، دولت نهم نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته است. ‏



وی بیان داشت: به رغم دستاوردهای بزرگی که بعد از انقلاب نصیب کشور شده است باید قبول کنیم که ضعف‌ها و کمبودهایی در بخشی از ‏عرصه‌ها همچون عرصه اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که باید با برنامه ریزی و مدیریت صحیح رفع شود. ‏



رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب نباید مانع کارهای بزرگ شود، خاطرنشان کرد: راه‌های نرفته در کشور زیاد است و ‏اگر با منطق و نگاه انقلابی حرکت کنیم می‌توانیم کاستی‌هایمان را پوشش داده و کشوری آباد بسازیم. ‏



مشکل اقتصادی کشور ناشی از فاصله گرفتن از عدالت واقعی است



پورمحمدی با اشاره به توصیه‌های حضرت علی (ع) به مالک اشتر در حکومتداری ضرورت توجه به عدالت را متذکر شد و گفت: مسئولیتها، ‏فرمان‌ها، عزل و نصب‌ها و ... در کشور باید براساس حق و عدالت باشد. ‏



وی تصریح کرد: اگر در مملکت، کاستی و ضعف وجود دارد باید ببینیم و ارزیابی کنیم در چه زاویه‌ای از حق و عدالت قرار داریم. اگر مشکل ‏اقتصادی داریم بخاطر فاصله گرفتن از اصول و عدالت است.‏



وی با بیان اینکه حق گرایی باید ملاک ما در مورد رفتار با مردم و مسئولان باشد، تصریح کرد: عدالت باید محور فعالیت‌ها و تصمیم گیری ‏امور کشور و در تمام ابعاد باشد. ‏



ولایت فقیه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است



پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش به تاثیرگذاری روحانیت و ولایت فقیه در پیروزی و حفظ انقلاب اشاره کرد و افزود: مردم ایران در ‏زمان انقلاب با رهبری امام خمینی(ره) علیه رژیم شاه به پاخاستند و این رژیم را سرنگون کردند و در حال حاضر نیز ملت ایران این در را ‏بخوبی شناخته و از آن محافظت می‌کند. ‏



رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ایستادگی و صبوری ملت در عرصه‌های مختلف ما را به جایگاهی رسانده است که در ‏عرصه‌های مختلف بین‌المللی تاثیرگذار هستیم. ‏



وی اضافه کرد: از همان سال اول پیروزی انقلاب توطئه‌های دشمنان و منافقان علیه کشور آغاز شد اما مردم ایران با اراده و ایمان مستحکم ‏خود ولی فقیه را تنها نگذاشتند و رهبری نیز با اخذ تصمیمات مناسب و حکیمانه کشتی انقلاب را به سر منزل مقصود رسانده است. ‏



مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نسخه شفابخش دولتهاست به تاثیرگذاری بین‌المللی ایران اشاره کرد و بیان داشت: موج ‏بیداری که امروز در جهان پدیدار شده است مرهون انقلاب اسلامی است، پیروزی مقاومت حزب الله و حماس نیز ریشه در انقلاب اسلامی ‏دارد. ‏



وی اضافه کرد: آمریکا به رغم هزینه‌های زیاد در عراق هم‌اکنون در این کشور به بن بست رسیده و نتوانسته حکومت دلخواه خود را سرکار ‏بیاورد و مردم این کشور دمکراسی ایرانی را پذیرفته‌اند. ‏



پورمحمدی ادامه داد: دنیا 30 سال ایران را متهم به حمایت از تروریسم می‌کرد اما امروز به اشتباه خود پی برد و حقانیت ایران را پذیرفته ‏است که‌این موضوع دستاورد بزرگی برای انقلاب است. ‏

برگزاری پنج انتخابات در سال اول پیروزی انقلاب نشانه دموکراسی است

رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حضرت امام (ره) در تاریخ تکرار نشدنی است، خاطرنشان کرد: امام ‏محبوب قلب‌ها، رهایی بخش ملت، پیام آور عدالت و رهبری دور اندیش بود که در همان سال اول پیروزی انقلاب صرفا به اعتماد ظاهری ‏مردم به انقلاب اکتفا نکرد بلکه نظام را در معرض رای مردم قرار داد و آنرا تثبیت کرد. ‏



مصطفی پورمحمدی برگزاری پنج انتخابات در سال اول پیروزی انقلاب را نشانه اوج حاکمیت مردمسالاری و دمکراسی در ایران دانست و ‏گفت: به رغم برگزاری انتخابات متعدد در کشور، غربی‌ها همواره ما را متهم به نقض حقوق بشر و عدم وجود دمکراسی در کشور می‌کنند که ‏جای تعجب دارد. ‏



وزیر اسبق کشور در بخش پایانی سخنان خود با تمجید از رشادت‌های مردم قم در ایام انقلاب گفت: فضای قم پیوسته انقلابی بوده و ظلم ‏ستیزی قمی‌ها زبانزد خاص و عام بوده است. ‏



وی افزود: مردم قم تحرکات خود علیه رژیم شاه را از سال 42 آغاز کردند و به عنوان پیشتازان حرکت انقلاب نام گرفتند. ‏



در این مراسم همچنین از حجت‌الاسلام متمسکی از مبارزین انقلاب و خانواده شهیدان فروزان تجلیل شد.‏