قفل انواع نرم افزار و ویندوز ساخته شد

رامین فریور محقق این پارک در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: نرم افزارهایی که تولید می شود باید دارای قفل سخت افزاری و نرم افزاری باشند تا از کپی آن جلوگیری شود و چون در کشور قانون کپی رایت رعایت نمی شود استفاده از این قفلها ضروری است.

وی به جرئیات این قفل اشاره کرد و افزود: برای این منظور توانستیم قفلهای سخت افزاری تولید کنیم که همراه نرم افزار یک USB ارائه می شود این USB به کاربر امکان کپی کردن و استفاده از این نرم افزار را می دهد.

فریور ادامه داد: این USB دارای حافظه است که برای خود سیستم استفاده می شود در این حافظه جانبی تنها الگوریتمها و اطلاعات نرم افزار ذخیره می شود و تنها افرادی که Usernam و Password داشته باشند می توانند به این اطلاعات دست یابند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این محققان این طرح موفق به تولید قفلی شدند که قادر است کل سخت افزار ویندوز را قفل کند. این قفل دارای Username و Password است و اجازه ورود به ویندوز را به فرد دیگری غیر از کاربر نمی دهد.

این محقق به مزایای این قفل اشاره و خاطر نشان کرد: با استفاده از این قفل می توان کل سیستم را Lock کرد، ضمن آنکه می توان برای شناسایی امضای دیجیتال از آن استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه این قفل برای کلیه نرم افزارها کاربرد دارد، گفت: این قفل را می توان برای کلیه زبانهای برنامه نویسی از جمله زبانهای ویژوال بیسیک و C الگوریتمهای خاص آن را تعریف و استفاده کرد.

فریور این قفل را جدیدترین فناوری در این حوزه ذکر کرد و ادامه داد: قفل به صورت تحت وب و کاربردی تولید شده است ضمن آنکه می توان به صورت شبکه نیز از آن استفاده کرد. علاوه بر اینها این نرم افزار قابلیت آن را دارد که دائما به روز شود.