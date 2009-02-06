به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان کامران باقری لنکرانی شامگاه گذشته در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که در دانشگاه اصفهان برگزار شد در جمع خبرنگاران به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته تولید داروهای داخلی در کشورمان حدود 25 درصد بود که اکنون خوشبختانه سالیان متوالی است این میزان به 95 درصد تولید دارو در داخل کشور رسیده است.

وی همچنین ادامه داد: اکنون تعداد داروهای بایوتکنولوژیک نیز در کشور رو به افرایش است.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه وزارت بهداشت خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب در عرصه های مختلف توفیقات قابل توجهی داشته ایم، افزود: این حرکت در سه سال گذشته نیز با شتاب مناسب تری ادامه یافته است.

لنکرانی با اشاره به اینکه تعداد مراکز تحقیقاتی در کشور پیش از انقلاب اسلامی سه مرکز بوده است، اظهار داشت: این میزان در ابتدای شروع به کار دولت نهم در سال 1384 به 127 مرکز رسید که خوشبختانه اکنون حدود 203 مرکز تحقیقاتی در سطح کشور وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد کل تختهای بیمارستانها در کشور تنها 56 هزار تخت بود، افزود: این میزان در شروع به کار دولت نهم به 90 هزار تخت و در حال حاضر به بیش از 120 هزار تخت در کشور رسیده است.

وزیر بهداشت در بخش پایانی سخنان خود همچنین به تعداد خانه های بهداشت قبل از انقلاب اشاره نمود و گفت: در این زمان یک هزار و 800 خانه بهداشت در کشور وجود داشت که این میزان در شروع به کار دولت نهم به حدود 16 هزار خانه بهداشت رسید که اکنون نزدیک به 18 هزار خانه بهداشت در کشور وجود دارد.