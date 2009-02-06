ایران از نقض حقوق بشر در کانادا انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست کارگروه بررسی جهانی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در تعدادی از کشورها از جمله کانادا در مقر اروپایی سازمان ملل متحد" ژنو" تشکیل شد.



نماینده جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس با استناد به گزارشات سازمان های مردم نهاد در کانادا و کمیته های ناظر بر حسن اجرای معاهدات حقوق بشر سازمان ملل به موراد نقض حقوق بشر درکانادا و سرپیچی این کشور از تعهدات حقوق بشریش اشاره کرد.



نماینده ایران همچنین اظهار داشت: مخالفت کانادا با قطعنامه اخیر اجلاس ویژه شورای حقوق بشر که نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی را محکوم می کند را مورد انتقاد جدی قرار داد.



نماینده کشورمان تاکید کرد: در حالی که کانادا داعیه حمایت و سردمداری حقوق بشر در عرصه جهانی را سر می دهد از جنایات رژیم صهیونیستی علیه شهروندان غیر نظامی غزه حمایت می کند.



در این خصوص از کانادا خواسته شد که به تعهدات و وظایف خقوق بشریش بدون استثنا و اعمال ملاحظات سیاسی عمل کند و به مقامات این کشور توصیه شد که برخورد دو گانه و سیاسی در سیاست حقوق بشری خود را متوقف کنند.



در بخش دیگری از ارزیابی کشورمان نسبت به وضعیت حقوق بشر در کانادا به مشکلات حقوق بشری مسلمانان، بومیان، کانادائیان افریقایی تبار و افزایش اسلام ترسی اشاره و تاکید شده جامعه مسلمان این کشور پس از حوادث یازده سپتامبر به طور مستمر تحت فشارند و مورد تبعیض قرار می گیرند.



در این ارتباط با استناد به درخواست گزارشگر سازمان ملل متحد به مقامات کانادا توصیه شد که اعمال تبعیض براساس مذهب را متوقف سازند.



در ادامه نطق کشورمان توجه کشورها به ارزیابی کمیته های ناظر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت نگران کننده بومیان در کانادا جلب گردید و نسبت به مشکلات بومیان درعرصه های استخدامی، آموزشی، بهداشتی، نرخ بالای خودکشی و فقر که عمدتا براساس اعمال تبعیض گسترده صورت می گیرد اظهار نگرانی شد.



در بخش دیگری بر اعمال فزاینده خشونت علیه زنان در کانادا به ویژه زنان بومی اظهار تاسف شد و براساس پیشنهاد کمیته های ناظر به مقامات کانادایی توصیه شد که علل قصور در تحقیق و پیگیری وضعیت زنان بومی که ناپدید شده یا به قتل رسیده اند را بررسی و رسیدگی کند.



همچنین کشورهای شرکت کننده و مقامات کانادایی به وضعیت مهاجرین و خشونت زاید الوصف پلیس و نیروهای امنیتی در انجام وظایف خود به ویژه اعمال حساسیت های غیر متعارف و متهم کردن افراد بر اساس معیارهای مذهبی و نژادی بویژه علیه مسلمانان جلب شد.



در این اجلاس برخی از کشورهای اسلامی رفتار کانادا با مسلمانان و تبعیض های اعمال شده بر آنان در این کشور و همچنین سیاست کانادا در قبال رژیم صهیونیستی بویژه راس آن کشور در قبال قطعنامه های اخیر را مورد انتقاد قرار دادند.



در پایان این اجلاس به مقامات کانادائی توصیه شد که در جهت حل مشکلات فوق به ریشه های تبعیض توجه کنند و امکان دسترسی بومیان به مقامات قضایی را فراهم سازند و ساز و کارهایی را برای جبران خسارات مادی و معنوی وارد به بومیان و اقلیت های نژادی ایجاد کنند.