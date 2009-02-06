قوانین موجود برای برخورد با گروه های انحرافی کافی است

فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: متاسفانه برخی از گروههای انحرافی در مناطق مختلف کشور و جنوب استان کرمان در حال فعالیت هستند که در این خصوص تاکنون جلسات متعددی در کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور مسئولان کشور برگزار و در این زمینه اطلاعات خوبی جمع آوری شده است.

وی تصریح کرد: گروه های منحرف با اندیشه های انحرافی سعی می کنند با نام دین و معنویت جوانان را جذب کنند که در خصوص مبارزه با این گروه ها با همکاری دستگاههای مربوط فعالیت های مختلفی در حال انجام است.

وی با اشاره به لزوم برخورد قضایی با این افراد گفت: در کنار کار فرهنگی دستگاه قضایی و امنیتی نیز باید با این افراد برخورد شدید داشته باشد و در این خصوص قوانین کنونی جوابگو است.

وی افزود: تشدید مجازات اسلامی در راستای مبارزه با این گروه ها انجام شده است و این قوانین در سالهای اخیر توانسته است در برخورد با مسائل اخلاقی همچون توزیع فیلم های خانوادگی نقش موثرخود را نشان دهد.

رهبر افزود: برخورد با افراد ملحد نیز در این قانون پیش بینی شده است و خلاء قانونی در برخورد با این افکار وجود ندارد.

وی گفت: در خصوص برخورد شدید با افرادی که به ترویج اندیشه های انحرافی می پردازند جلسات متعددی با مسئولان قوه قضائیه تشکیل شده است و به این نتیجه رسیده ایم که قوانین موجود کافی است و باید با هماهنگی مسئولان انتظامی و قضایی برخورد شدید با این افراد صورت گیرد و در صورتیکه شبهاتی هم وجود داشته باشد کمیسیون فرهنگی برای رفع آنها آمادگی کامل دارد.

نماینده مردم تهران عنوان کرد: دلایل مختلفی سبب فعالیت گروههای منحرف در مناطق جنوبی استان کرمان و جنوب کشور شده است که یکی از آنها نزدیکی جغرافیایی با کشورهای محل فعالیت این گروه ها همچنین کمبود منابع مالی دستگاه های فرهنگی کشور است که این مسئله باید به صورت جدی از طرف دولت رسیدگی شود.

وی افزود: به دلیل کمبود بودجه بسیاری از دستگاههای فرهنگی نمی توانند فعالیت های لازم را انجام دهند هر چند که با وجود تمام کمبودها اقدامات فرهنگی در این مناطق به قدرت و جدیت در حال انجام است.

رهبر گفت: متاسفانه به دلیل همین کمبود اعتبارات در بسیاری از مناطق مرزی کشور دکل های صدا و سیما نصب نشده است و مرزنشینان از شبکه های کشورهای همسایه استفاده می کنند و همین مسئله مردم را در معرض هجمه رسانه ای قرار می دهد.

وی افزود: یکی از دیگر مواردی که سبب بروز این مشکلات شده است عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت فرهنگی است و به دلیل عدم وجود برنامه ریزی بین دستگاههای مختلف فرهنگی تداخل کاری بین دستگاههای مختلف مشاهده می شود در حالیکه طبق قانون برای هر دستگاه وظایف خاصی در نظر گرفته شده است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید قرار دارد لزوم اجرای طرح مهندسی فرهنگی در کشور و برنامه ریزی منسجم در انجام امور فرهنگی و عدم تداخل کاری است.

وی گفت: با وجود تورم موجود بودجه ای که به دستگاه های فرهنگی و مذهبی در سال گذشته اختصاص یافته است به هیچ وجه جوابگوی برنامه های فرهنگی نیست و در کنار این موضوع متاسفانه صرف هزینه در این زمینه در سبد خانوارهای ایرانی با توجه به مشکلات اقتصادی جایی ندارد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بودجه دستگاه های فرهنگی در سال جاری نیز تامین کننده نیاز دستگاه های فرهنگی مذهبی نیست و باید در این بخش تجدید نظر جدی صورت گیرد که کمیسیون فرهنگی درحال بررسی این موضوع و ارائه در صحن علنی مجلس است.

در این بخش مشکل عمده بحث شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی است که در سالهای اخیر بارها مورد تاکید قرار گرفته اند و باید برنامه ریزی در خصوص برخورد با این هجمه صورت گیرد.

وی گفت: امروز جبهه واقعی برخورد دشمنان با انقلاب در زمینه فرهنگی است که با وجود برنامه منسجم دشمن در هجمه به ارزشهای فرهنگی و دینی کشور کمبود بودجه و اعتبارات مشکلاتی را به وجود آورده که باید در بودجه سال آینده جبران شود.