  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۱۱

وظیفه دانشگاهیان دفاع از آرمان های امام (ره) است

وظیفه دانشگاهیان دفاع از آرمان های امام (ره) است

رئیس دانشگاه آزاد شهرری گفت: اکنون وظیفه دانشگاهیان است تا با دفاع و پیشبرد آرمان های حضرت امام راحل، با وحدت و همدلی بیش از پیش انقلاب اسلامی را از دسیسه های دشمنان مصون داشته و تا رسیدن به سرمنزل الهی خویش یعنی حکومت قائم آل محمد (ص) از هیچ کوششی دریغ نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاضی سعیدی در مراسم تجدید میثاق روسای واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب افزود: انقلاب اسلامی ریشه در بینش علمی و متعالی حضرت امام (ره) دارد و ملت مسلمان و انقلابی ایران، جایگاه مقدس کنونی خود را مرهون پیروزی از اسلام و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند.

وی خاطر نشان کرد: ماهیت انقلاب اسلامی، اعتقادی بود برخاسته از ایمان به خدای یکتا و دین اسلام که ریشه در تاریخ اسلام و واقعه عاشورا داشته و رهبرانی آن را هدایت کرده اند که هدفشان رشد و تکامل انسان در سایه حکومت اسلامی بود.

رئیس واحد شهرری اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز همواره با تاسی از رهنمودهای حضرت امام (ره) در برنامه های فرهنگی و علمی خود اصل عدالت خواهی، آزادی طلبی، حمایت و اطاعت از ولادت را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده و با این رویکرد، مطمئن هستیم تا آینده درخشانی در انتظار این نهاد انقلابی در پیش رو خواهیم داشت.

کد مطلب 829859

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها