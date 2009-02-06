وظیفه دانشگاهیان دفاع از آرمان های امام (ره) است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاضی سعیدی در مراسم تجدید میثاق روسای واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب افزود: انقلاب اسلامی ریشه در بینش علمی و متعالی حضرت امام (ره) دارد و ملت مسلمان و انقلابی ایران، جایگاه مقدس کنونی خود را مرهون پیروزی از اسلام و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند.

وی خاطر نشان کرد: ماهیت انقلاب اسلامی، اعتقادی بود برخاسته از ایمان به خدای یکتا و دین اسلام که ریشه در تاریخ اسلام و واقعه عاشورا داشته و رهبرانی آن را هدایت کرده اند که هدفشان رشد و تکامل انسان در سایه حکومت اسلامی بود.

رئیس واحد شهرری اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز همواره با تاسی از رهنمودهای حضرت امام (ره) در برنامه های فرهنگی و علمی خود اصل عدالت خواهی، آزادی طلبی، حمایت و اطاعت از ولادت را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده و با این رویکرد، مطمئن هستیم تا آینده درخشانی در انتظار این نهاد انقلابی در پیش رو خواهیم داشت.